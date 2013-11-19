TOBB Başkanı'na Blair sürprizi

İsrailli ve Filistinli iş adamları arasında ticari anlaşmazlıkları çözmek için kurulan Kudüs Tahkim Merkezi'nin başkanlığına seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'den destek geldi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail ve Filistinli işadamlarının ortak talebiyle başkanlığına seçildiği Kudüs Tahkim Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı. Toplantıdaki konuşmasına, "Tarihi bir an yaşıyoruz. 2003'ten beri bu bölgeye TOBB Başkanı olarak ziyarette bulunuyorum. Bir rüya gerçek oluyor" diyerek başlayan Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ve Filistinli işadamları arasında güven tesisine bir adım daha yakınız. Bunun etkisi tüm bölgeye olacaktır. Filistin ve İsrail ticaret odalarına teşekkür ederim. Bu teklifi onurla kabul ettim. 7 ay evvel bu kutsal şehirde mart ayında Kudüs Tahkim Merkezi anlaşmasını imzaladık. Bu kurumun amacı, Filistin ve israili işadamları arasında yaşanan ticari uyuşmazlıkları çözmektir.

Bu proje, bir devlet projesi değil özel sektör girişimidir. Düşünce 5 yıl evvel ortaya çıktı. TOBB Başkanı olarak bana da bu organizasyonda yer verilmesi büyük onurdur. Türk iş dünyası olarak, Filistin ve İsrail işadamları topluluğuna büyük önem veriyoruz. Birçok yerde ortak tarihe ve kültüre sahibiz. Daha da önemlisi ortak yatırımlar için büyük potansiyelimiz var."

Ekonomik bütünleşme ve özel sektörün pek çok siyasi çatışmanın çözümüne katkıda bulunacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mevlana Celaleddin Rumi'nin, "Bölmeye değil birleştirmeye geldim" sözlerini hatırlatarak "Ekonomik entegrasyon ve özel sektörün çalışmaları, barışın tesisinde önemli bir rol oynuyor. Çalışmalarımızın barış sürecine katkıda bulunmasını umuyorum" dedi.

Blair şaşırttı

İmza töreni sırasında salona aniden giren eski İngiltere Başbakanı ve Ortadoğu Dörtlüsü özel temsilcisi Tony Blair, herkesi şaşırttı.

Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tahkim taraflarını tebrik eden Blair, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bu kuruluşun her iki ülkede de iş imkanlarının artmasına ve ticaretin gelişmesine çok büyük desteği olacak. Şu anda başlangıç için sembolik bir fırsat elde ettik. Rifat beyi burada görmekten çok memnun oldum. Türkiye, bu kuruluşa liderlik etmekle büyük bir rol üstlenmiş bulunuyor. Kudüs Tahkim Merkezi büyük bir düşüncedir. Uluslararası toplum adına tebrik ediyorum."