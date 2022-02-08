TOBB Başkanı: Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi

Yüksek gelen elektrik faturalarından yakınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” paylaşımını yaptı.