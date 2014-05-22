TOBB Başkanı: Son 6 yıldır takıldık kaldık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 70. Mali Genel Kurulun'da açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Son 6 yıldır milli gelirde 10 bin dolara takıldık kaldık" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Genel Kurul'da açılış konuşmasını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

İşte Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının satırbaşları:

- Son 6 yıldır milli gelirde 10 bin dolara takıldık kaldık

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin toplumsal mutabakata vesile olmasını diliyoruz

- İhtiyaç bekleyen yapısal reformlar var. Vergi reformu, cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, reel sektörün bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi. Vergi reformu ile herkesten daha adil vergi toplayan bir sistem kurmalıyız. Vergi reformu sadece devlet gelirleri artırmak için düşünülmemeli. Vergisini düzgün ödeyene pozitif ayrımcılık yapalım ki herkes vergisini düzenli ödemeye teşvik edilsin.

- Cari açığın azalması daha istikrarlı büyüme için şart.



- Gelin vergisini aksatmadan ödeyenleri ödüllendirelim.

- İhracatımız içinde orta teknoloji ürünlerin payı artıyor ama ileri teknoloji içeren ürünlerin payı azalıyor.

- Ürün bazında yatırım teşviki verilebilmeli. Sadece Türkiye’yi değil bölge ülkedeki fırsatları da göz önünde bulundurmalıyız

- Komşu bölgelerde içinde Türkçe konuşulan kapısında Türk bayrağı dalgalanan yerler hayal ediyoruz. Bunun ilk adımını Filistin Cenin bölgesinde atıyoruz. Bu tür sanayi bölgelerinin sayısını arttırmalıyız. Dünya için üretip katma değeri Türkiye’ye getirmek hedefimiz olmalı

- Müteşebbisler en çok yüksek girdi fiyatlarından çekiniyor. Enerji ile ilgili yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım.

- Demiryollarını OSB’lere, limanlara mutlaka ulaştıralım. İhtiyaç duyulan önemli bir konu da KOBİ’lere pozitif ayrımcılık

- İhracatımızın yüzde 63’ünü ithalatın yüzde 39’unu KOBİ’ler yapıyor. Biz kamu alımlarında yabancı ülkelere kucak açtığımızda yabancı ülkelerin şirketlerini desteklemiş oluyoruz. Böyle devam edersek Anadolu’nun şirketlerinden yarının KOBİ’leri çıkmaz

- Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması kararı alındı ama bürokrasi bunu dikkate almadı. Belediyeler bile yerliyi değil ithali kullanıyor. Hükümetimiz de bunu gördü. Yerli üretime fiyat avantajı sağlayan yeni bir düzenleme getirdi.

Bankalara: Vicdansızlığı bırakın

Bankaların bize yüklediği maliyetler de son dönemde canımızı yakıyor. Reel sektör bankalara farklı isim altında harç, komisyon, dosya ücreti ödemekten bıktı. Bu dönemde reel sektör hapşırsa bankacılık sektörü grip olur. Bankalara sesleniyorum: Bu vicdansızlığı, hep bana anlayışını bırakın. Unutmayın KOBİ varsa siz varsınız

Ortaklık kurun

Biz hala küçük olsun benim olsun anlayışını terk etmiyoruz. Ortaklı kurmuyoruz. Şirketlerimiz artık güçlerini harekete geçirsin. Sermayeniz yoksa ortaklık kurun, birleşin ve halka açılın.

Yeşil pasaport

Yeşil pasaportlu zihniyet buna engel oldu. Ülkemizi sadece bürokratlarımız değil işadamlarımız da temsil ediyor.

Girişimcilerimizin itibarı ülkemizin itibarıdır. Bizim ayağımızda şu prangaları söküp atalım ki biz de Türk şirketlerini dünyaya açalım.

'AB liderlerinin vizyonsuzluğu bizi vazgeçirmesin'

Kamu ve özek sektör el ele vermeli ve öncelikler ortak akılla belirlenmelidir.

Biz rekabetçi seviyede tutacak Pazar AB pazarıdır. Alım gücü en yüksek ve bize en yakın pazardır. İş dünyası olarak AB değerlerini sonuna kadar destekliyoruz.

Bu süreçte AB liderlerinin vizyonsuzluğu ve ön yargılı yaklaşımları bizi gerekli reformları yapmaktan vazgeçirmesin.

Biz Anadolu kaplanlarıyız. Helal rızık peşinde koşan bu ülke işçin koşan neferleriz.

Bizim yolumuz doğru gönlümüz hakta. Davamız sevdamız bir. Kalkınmış, büyük zengin bir Türkiye.

Türkiye yerinde saysın diye umanların rüyaları asla gerçek olmayacak. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak.