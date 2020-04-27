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Ekonomi

TOBB Başkanı: Nefes kredisini devreye alıyoruz

"Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak"

27 Nisan 2020 13:30

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak" ifadelerini kullandı.

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