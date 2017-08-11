TOBB Başkanı: Milletvekillerinin maaşı çok az, gelin de hallerini görün

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, kentte yaptırdıkları ankete katılan odaların meclis üyelerinin arasında yüzde 56'sının kredi kullandığını söyledi.

Bu yüzde 56'nın içerisindeki yüzde 58'in de kredi maliyetlerinin arttığını ifade ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunda yüzde 100 haklılar. 2017 yılının ilk altı ayında bankaların kârı açıklandı. Neredeyse bir önceki yıla göre yüzde 100 artış var. Ben buradan bankalara şunu söylemek istiyorum. 'Bakınız biz kâr etmezken siz öyle fahiş şekilde kâr ederseniz, bir şey söyleyeyim hepimiz aynı gemideyiz. Bizim başımıza bir iş gelirse sizin de başınıza iş gelir.' Vicdanlı hareket etmeniz lazım. Buradan bütün bankacılara seslenmek istiyorum. Türkiye'de böyle bir kâr yok. Bu bankacılar ayaklarını biraz denk almaları lazım." diye konuştu.

Yerli otomobil

Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılması talebine karşılık müjde veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yerli otomobili ben yapacak olsam 'emrin olur' diyeceğim işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Babayiğit arıyoruz' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yerli otomobili yapacak kişilerle, şahıslarla ve firmalarla görüşmeleri bitirdik. Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili yapacak babayiğitler var. Haberiniz olsun. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili Pazar günü görüşmeler bittikten sonra, Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Tabii bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki bakınız benden Filyos, Ereğli'de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Konya, Kayseri, Antep var, Adana var."

Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada birinci sektörün yazılım sektörü olduğuna dikkati çekerek, "İş öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bugün artık bazı üreten fabrikalar sürücüsüz, insan hayatı çok önemli olduğu için şoförü olmayan kamyon, otobüs ve otomobile doğru gidiyor. Dünya böyle bir dünya. Otomobil sektörü de buna döndü." ifadesini kullandı.

"Milletvekillerinin maaşı çok az, gelin de hallerini görün"

Rıfat Hisarcıklıoğlu, doğru yapılan bir işin takdir etmesinin bilinmesi söyledi. Vali ve milletvekillerinin aldığı maaşın az olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"Millet olarak biz bunu yağcılık filan zannediyoruz. Tam tersine. Doğru yapılan işi takdir edeceksin. Bu işi yapanlar para pul için yapmazlar. Ne valiye verdiğimiz maaş, maaş. Ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim. Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün. Buradan gelen herkese yemek ısmarlayacak, çay ısmarlayacak, otobüs parası verecek. Hastane işi olur hastaneye gönderirler. Zannedersiniz ki çok maaş alırlar. Oda başkanlarının da aynı şey. Belediye başkanlarımız da böyle. O zaman bunlara doğru işler yaptıkları zaman alkış yaparsanız, taktir ederseniz sizlere müthiş hizmet ederler."