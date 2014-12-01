TOBB Başkanı: Maliye ve sigorta müfettişleriyle bizi korkutup durmayın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin işadamlarının önünü açması çağrısında bulundu. Devletten maddi bir beklentilerinin bulunmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Maliye ve sigorta müfettişleriyle korkutmayın, arkamızı sıvazlayın yeter" dedi.

Diyarbakır Oda/Borsa Müşterek Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, patronlar olarak taleplerini sıraladı. Türk özel sektörünün Başkanı olarak çağrı yapan Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkenin zenginleşmesinde en büyük katkıyı sağlayan muhakkak çalışma şartları ve ortamı hazırlayanlardır. Ama bunun yatırımını yapan da siz işadamlarısınız. Yani bu işin görünmez kahramanları sizlersiniz, bizleriz” dedi.

İşadamları ülkeyi kalkındırır

Hasan Bozkurt’un Bugün’de yer alan haberine göre, Türkiye’yi işadamlarının zenginleştireceğine inandıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye'de işsizlik sorunu çözülecekse bunu sizler, bizler yapacağız. Biz bunu yaparız. Size güvendiğim için, her dakika yanınızda hissettiğim için söylüyorum. Bu ülkenin, bugün fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar. 10 sene önce bu rakam 3 bin dolardı. Üç misli arttırdık biz bunu. Tarihi bir başarı hikayesi yazdık Türk özel sektörü olarak. Şimdi hedefimiz bunun 2,5 misli daha zenginleştirmek. Yani 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkarmak. Ben bunu size güvendiğim için yapacağımıza inanıyorum."

Şartlar eşit olsun

‘Belirlenen hedeflere ulaşmak için devletten para pul istemiyoruz” diyen TOBB Başkanı, "Devletten tek bir şey istiyoruz. İsteğimiz şu:

“Rakiplerimiz olan yani benim önümdeki 17 ülke hangi şartlarda üretiyorsa, hangi şartlar da adam istihdam ediyorsa, hangi şartlarda ham maddeyi buluyorsa, hangi teşviklerle ihracat yapıyorsa bizde bu ortamı istiyoruz.”

Bırakın biz ülkeyi zenginleştirelim

Hiç para pul istemiyoruz. Rakiplerimizle aynı şartlar verilsin, o zaman açık söyleyeyim, bize azıcık fırsat verildiği zaman ne yapabildiğimizi gösterdik. Ne istiyoruz? Arkamız sıvazlansın. Yok Maliye korkusu, yok sigorta müfettişi korkusu, bırakın biz bu ülkeyi zenginleştirelim” diye konuştu.

Diyarbakırlı 'Steve Jobs' planı

Diyarbakır’da yerli Steve Jobs’lar yetiştirmeyi hedefleyen TOBB, önemli bir adım attı. Gençlere girişimciliğin kapısını açmak için TOBB Üniversitesi’nin ‘GARAJ Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ Projesi Diyarbakır’a taşındı. Girişimci Yetiştirme Atölyesi, girişimci gençlere finansman ve teknik başta olmak üzere her türlü desteği sağlayacak. Hazine aracılığı ile kaynak desteği sağlanmasının yanı sıra dünyanın önde gelen girişimcileri de bölge gençlerine eğitim verecek.

Bankalar destek veriyor

Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır içinden girişimcileri çıkarmak için atölyeyi oda bünyesinde kuruyo- ruz. İyi kullanılırsa Diyarbakır’da müthiş bir dinamizm var” dedi. Hisarcıklıoğlu fikri olana proje geliştirene yatırım ve sermaye olduğunu belirterek fonlar aracılığıyla bankaların para verdiğini kaydetti.