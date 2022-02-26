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Dünya

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk

"Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu"

26 Şubat 2022 16:46

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk." dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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