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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan şirketlere: Sıkıntılarınızı odalara iletin

17 Mart 2020 10:31

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, şirketlerin yaşadıkları sıkıntıları, bağlı bulundukları odalara bildirmelerini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan  Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar oda ve borsalardan gelen önerileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ilettiklerini belirterek, sorunları aktarmaya devam edeceklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, içinde bulunulan sürecin istişare ile atlatılacağını ifade ederek, “Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz” dedi.

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