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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan doğalgaz zammı açıklaması: Maliyet ve enflasyonu artıracaktır; sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız

01 Kasım 2021 12:55

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayide doğalgaza gelen yüzde 48'lik zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. 

Hisarcıklıoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız."

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapılmıştı.

TIKLAYIN: Doğalgaza bir zam daha

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