TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret için üç öneri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrete yönelik 3 öneride bulundu.

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu önerilerini "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı, Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli, Asgari ücret desteği artırılmalı" şeklinde sıraladı. Hisarcıklıoğlu diğer yandan işletmelerin sürdürülebilirliğinin de zarar görmemesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.