TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 364 bin oda üyemize kefil olduk (2)

HİSARCIKLIOĞLU, ARTVİN\'DE EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada Artvin’in Kafkaslar ve Asya\'ya açılan kapı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Artvin, Türkiye\'de en yaşanabilir ilk 6 şehri arasında. Ayrıca en temiz hava da Artvin’de. Amerika’daki ünlü Grand Kanyon’dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu, Cehennem Deresi Kanyonu burada. Türkiye\'nin en yüksek cam seyir terası, yine burada, Hatila Vadisi Milli Parkı\'nda. Artvin’in 60 yıllık bir hayali vardı. Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli, Cankurtaran Tüneli trafiğe açıldı. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizm gelişmesini sağlayacak. Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı da 2020’de açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı\'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere, kullanım kapasitesi 2 katına çıkıyor. Gelirken Artvin’in rakamlarına da baktım. 2017’de faal işyeri sayısı yüzde 7, çalışan sayısı yüzde 22 ve ihracat yüzde 35. Türkiye ortalamasının üstünde. Demek ki, Artvin ekonomisinde bir dinamizm var.\"

\'KAVGA İLE SIKINTI ÇÖZÜLMEZ\'

Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60\'ıncı sırada olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, \"Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisiyiz, ilk 10’u hedefliyoruz. Ama bu tablo ülkemize yakışmıyor. 2 yıl içinde Türkiye\'yi ilk 20’ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde bakanlarımızla birlikte çalıştık. 100\'ün üzerinde reformu, hükümetimizle hazırladık. Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var. Şimdi bunlar 6’ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18’den 1’e düşürülüyor. Ayrıca Muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12’ye düşürülüyor, azalıyor. Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şuan mecliste. İnşallah kısa süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Tüm Türkiye olarak hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak ettiği yere gelecek.\"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada Artvin’in ilk Coğrafi işaret tescili alan ‘pucuko’ yemeğinin tadına baktı.

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