TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 364 bin oda üyemize kefil olduk

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, HTSO Başkanı Osman Akyürek, bölge illerin TSO başkanları ve çok sayıda oda üyesi ile iş adamı, STK temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Açılış töreni öncesinde konuşan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, oda olarak yürüttükleri proje ve bazı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Akyürek, ihracatta Hopa’nın önemli bir misyonu olduğuna işaret ederek çok önemsedikleri 33 kilometrelik Hopa-Batum demiryolu projesiyle de Karadeniz’in çehresinin değişeceğini söyledi.

‘HEPİMİZ GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında odalar ve borsalar olarak insana fayda sağlayabilme yönünde çalışmalar yürüttüklerini ve bu anlayışı benimsediklerini belirterek “Ben öldükten sonra bir hayatın var olduğuna inanıyorum. Gerçek hayatın da orada olduğuna inanıyorum. Diyor ki; İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Eğer yaşadığımız şu devrede insanlara faydalı bir iş yapabiliyorsak ne mutlu bize. Benim oda ve borsa başkanlarımda yüzde 99 açık ve net söyleyeyim; hep bu anlayışla çalışıyorlar. Çünkü bizzat şahidim. Biz de en demokratik kurumlardan bir tanesiyiz. Bu görevler, makamlar herkes için gelip geçicidir. Hepimiz görevimizi yapacağız” dedi.

‘BABAN SANA KEFİL OLMUYOR, ODAN SANA KEFİL OLUYOR’

TOBB’nin kuruluşu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) hizmetlerine ilişkin de konuşan Hisarcıklıoğlu, bu hizmetin dünyada bir ilk olduğunun altını çizdi. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 364 bin üyemisine kefil olduklarını kaydeden Hisarcıkçıoğlu şöyle konuştu:

“Bugün baba oğluna, kardeş kardeşe, komşu komşusuna kefil olmuyor, senin bu kuruluşun Kredi Garanti Fonu, odalarıyla birlikte üyesine kefil oluyor. Dünyada yok böyle bir şey. Dünyada tüm iş örgütlerinin içindeyim, bunu böyle dünyada yapan başka bir kuruluş yok. ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak’ diye bir söz vardır. Bazıları çıkıp ‘Oda ne iş yapıyor?’ diyor. Ya daha ne yapacak, baban sana kefil olmuyor, odan sana kefil oluyor be vicdansız.”

‘1 MİLYON 500 BİN İSTİHDAM SAĞLADIK’

2017 sonu itibariyle ilave tam 1 milyon 500 bin Türkiye’de istihdam sağladıklarını da ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:

“İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. Hem işsizlik azalsın diyoruz, hem de ödediğimiz vergiyle dünyada birinciyiz. Geçen yık ki ekonomi şurasında konuyu Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara durumu ilettik. Ortak şikâyet bu. Bu yükün kaldırılmasını istedik. Cumhurbaşkanımız da pazarlıksız iş yapmıyor biz bunu unuttuk. Yardımcı olacağı fakat kendisine her üyenin bir kişiyi işe alacağı yönünde söz vermemizi istedi. Yani ‘1 milyon 500 bin adam al’ dedi bana. Salondan alkış koptu, bizde söz vermek zorunda kaldık ‘hayırlı uğurlu olsun’ dedik. İşin sonu önemli ama. Tüccar verdiği sözle yaptığı icraatla ölçülür. Allaha çok şükür 2017 sonu itibariyle ilave tam 1 milyon 500 bin Türkiye’de istihdam sağladık. Bunlar sizler sayesinde oldu ve tarihimizde en yüksek istihdam katkısı oranıydı bu.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Hopa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının açılışı yapıldı.



