TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Çanakkale'de

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale\'de 2015-2016 yıllarında yüksek düzeyde ticari kazanç beyan eden ve döviz kazandıran üyeler için düzenlenen ödül törenine yaptığı konuşmada, kent topraklarının bereketli olduğunu anlatıp, \"Bunun için Çanakkale\'de ilave 5 vakit şükür namazı kılması lazım\" dedi.

Çanakkale programına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi\'nin açılışını yaparak başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ardından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi\'ndeki ödül törenine katıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanvekili Ali Uyanık, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ÇTSO Başkanı Bülend Engin, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ve Çanakkaleli iş adamlarına TOBB\'un çalışmalarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Çanakkale\'nin topraklarının ne denli bereketli olduğuna dikkat çekti. Çanakkale\'nin tarih, turizm ve tarım açısından büyük bir potansiyele sahip nadide bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

\"Tarih var, deniz var. Allah size her şeyi vermiş. Müthiş topraklar vermiş. Çanakkale baktığınız zaman, Allah\'a çok şükür, huzur var, her şey var. Şimdi benim topraklara bakıyorum. Bizim Kayseri\'de inanın fidanı alıyoruz, dikiyoruz. 5 sene sonra ağaç ölüyor. Çanakkale\'de kuru dalı dik. Bir sene sonra meyve vermeye başlıyor. Allah\'tan reva mı bu? Ben diyorum ki, eğer Kayseriliye 5 vakit namaz farzsa, Çanakkale\'de ilave 5 vakit şükür namazı kılması lazım. Allah size böyle bereketli topraklar verdi diye. Çanakkale\'de 109 tane farklı ürün ekiliyor. Şu zenginliğe bakın. 109 tane farklı ürün içinde 35 ürün ve organik tarımda Türkiye\'de ilk 10 içinde Çanakkale var.\"

Ardından diğer protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarla Çanakkale\'den övgüyle bahsetti. ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezindeki ödül töreni, ÇTSO ve Ticaret Borsası\'nın 2015-2016 yıllarında yüksek düzeyde ticari kazanç beyan eden ve döviz kazandıran üyelerine ödüllerini takdim etmesiyle sona erdi. Hisarcıklıoğlu, Gelibolu ve Biga\'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

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