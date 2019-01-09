TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz. Önümüz açık. Biz son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti. Daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız umudumuz var" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde Samsun’da ‘Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Anadolu’da ortak diyalog toplantıları kapsamında Samsun’dayız. Bu 11’inci toplantımız. Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada Anadolu’nun dertlerini sıkıntıları öğrenmek üzere birlikte hareket ediyoruz. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz. İkimizin birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Bu kapsamda üyelerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Biz bu sıkıntılı dönemlerin geçici olduğuna inanıyoruz. Önümüz açık. Biz son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi ve geçti, daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi. (DHA)



