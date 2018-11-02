TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi, devletten tek isteğimiz...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kapanan işletmelerin ve üretimi durduran her fabrikanın milli servet kaybı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım" dedi. Binbir türlü sıkıntı yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu "Devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 'ATSO Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep faydalı olduğunu belirterek, "İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Ekonomide sıkıntılar yaşanıyor"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ekonomide çeşitli sıkıntılar yaşandığını, böyle dönemlerde en çok moral gerektiğini ifade etti.

Birlik olarak üyelerin sorunlarının çözülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV ve ÖTV indirimini de değerlendirdi.

"KDV ve ÖTV indirimlerinin faydasını göreceğiz"

Hisarcıklıoğlu, "Bakanımız açıkladı, vergilerin indirilmesi de ortaya çıktı. Konut, beyaz eşya, mobilya sektörü ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi. Üyelerimizin taleplerini dile getirme noktasında, borsa başkanlarımıza ve bunu çözümleyen hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Devletten tek isteğimiz var"

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."