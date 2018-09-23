TOBB Başkanı: Bırakın siyaseti futbolu, nasıl para kazanacağımızı konuşun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Oda ve borsalarımızda İngilizce konuşmayan oda ve borsa sayımız 5’e indi. Onu da sıfırlayacağım inşallah ya da kapatacağım onları' dedi. Hisarcıklıoğlu, “Bırakın siyaseti futbolu, nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa ona odaklanır” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası’nın düzenlediği 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Bolu’da gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda iş adamı ve bankacı katıldı.

“Bırakın siyaseti futbolu”

Toplantıda konuşan TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yakın zamana kadar Kayseri’de 2 şey konuşulmazdı. Siyaset ve futbol. Bugün herkes Fenerbahçe Teknik Direktörü olur. Durum kötü ya. Hangi oyuncuyu oynattı, onu oynattı, bunu oynatmadı. Türkiye’yi hepimiz herkesten daha iyi yönetiriz. Hepimiz bunu konuşuruz. Kardeşim sana ne? Sen gittin oyunu verdin, işin bitti. Sen girişimciliği konuş. Kayserili eskiden öyle yapardı. Akşam oturup, kim ne kazanmış, nasıl kazanmış, ne etmiş bunu konuşurdu. Başka mevzu yoktu. Kimsenin dedikodusu falan yok. Kayserilinin arkasındaki sırrı bu. Bırakın siyaseti futbolu, nasıl para kazanacağız onu konuşun. Onu konuştukça insan oraya odaklanır. Ne konuşulursa ona odaklanır” dedi.

“2001, bizim hatalı yaşam biçimimizin kriziydi”

Yurttaşlar için 'teflon tava benzetmesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, “Gömleği iliklerken yanlış yerden başlarsan, bütün düğmeleri yanlış iliklersin. Doğru ilikleyebilmen için doğru düğmeden başlaman lazım. Onun için, ‘2001 bizim hatalı yaşam biçimimizin kriziydi’ dedik. Biz hem özel hem kamu sektörü dönüştürmek zorundaydık. Ama önce biz kendimizden başladık. Önce TOBB’dan başladım. Bizde bir hastalık var, teflon tavaya benziyoruz. Hiçbir şeyi üzerimize almıyoruz. İki araba çarpışır, özür dilerim hata bendeydi diyen yok. Hiç hatayı kabullenen olmaz. Ama değişim diyorsak, değişim olsun istiyorsak, önce kendimizden başlamamız lazım. 2001’de bu krizden çıkabilmek için ortak akıl oluşturduk” ifadelerini kullandı.

2001 krizinin 6 ayda geçtiğini ve Türkiye’nin büyüme hikayesi yazdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kriz evresinde, belki bugün en önemli eksiklerden birisi bu, Kamu-Özel İstişare mekanizmalarını kurduk. Ekonomik sorunları değerlendirme kurulu kurduk. Rahmetli Kemal Unakıtan, Ali Coşkun, Ali Babacan dahil olmak üzere hafta bir kere özel sektör ve kamu bir araya geldik. Haftada bir resmi toplantı, gündemli toplantı, gündeme daha önce çalışılmış. O toplantıda karar veriliyor ve uygulamayı geçiyor. 6 ayda geçti o kriz. 6 ay sonra Türkiye büyüme hikayesini yazdı” dedi.

“Kapatacağım onları”

'Yabancı dil' konusuna ilişkin açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, İngilizce bilmeyen odaları kapatacağını belirterek şunları söyledi:

“2001’de Avrupa odalarıyla Türkiye’deki odaları eşleştireceğim. 365 oda ve borsam var. Başkanın yanında çalıştırdığı iyi İngilizce bilen, proje okuyabilecek kaç tane odada eleman var diye baktım. Sadece 5 odam İngilizce konuşup yazabiliyordu. Dünyaya açılıyoruz diyoruz, ihracat diyoruz, 5 oda İngilizce konuşuyor. Oda da diyor ki; ‘ben özel sektörün temsilcisiyim.’ Sen nasıl temsilcisin ya, senin üyelerin senin önüne geçmiş. Bir tane proje yapan yok. Artık oda ve borsalarımızda İngilizce konuşmayan oda ve borsa sayımız 5’e indi. Onu da sıfırlayacağım inşallah ya da kapatacağım onları. İngilizce konuşamıyorsan beni temsil edemezsin. Benim yurtdışında bir meselem varsa, benim odam bana yardımcı olmadıktan sonra olmasın.”