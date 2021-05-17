TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: Kapalı kalacak sektörlerdeki üyelerimizin ayakta kalması imkansız hâle geldi

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme öngören genelge için, “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hâle geldi” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hale geldi. Ya işletmelerimizi, dükkanlarımızı tamamen açalım işimize bakalım ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak destek kararları ile önümüzü görelim.”