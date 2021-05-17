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Ekonomi

TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: Kapalı kalacak sektörlerdeki üyelerimizin ayakta kalması imkansız hâle geldi

17 Mayıs 2021 10:23

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme öngören genelge için, “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hâle geldi” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hale geldi. Ya işletmelerimizi, dükkanlarımızı tamamen açalım işimize bakalım ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak destek kararları ile önümüzü görelim.”

Selçuk ÖztürkTOBBGenelge
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