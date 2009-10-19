TOBB artık küresel aktör

Dünya
ekonomisinin üçte birine yön veren Avrupa Ulusal Odalar Birliği
Eurochambres'in 1. başkan yardımcılığı görevine seçilen Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak
uluslararası alanda gerçekleştirdikleri etkinlikler sayesinde hızla
gelişen küresel bir aktör haline geldiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu,
"Türk özel sektörünün uluslararası platformlarda sesini duyurmak ve çok
taraflı özel sektör kuruluşlarının karar alma sürecinde söz sahibi
olmak, TOBB'un öncelikleri arasında yer almıştır" dedi.
Referans'ın haberine göre;TOBB
olarak, hızla büyüyen ve bölgesinde "sanayi devi" olarak nitelenen
Türkiye'nin bu değişim ve dönüşüm sürecini desteklediğini, inisiyatif
alarak birçok uluslararası projeye öncülük yaptığını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, "Dünya liderleri ve iş çevrelerinin odak noktası olduk.
TOBB, ekonomik entegrasyonun ve artan diyalogun, müreffeh ve barışçıl
bir toplumda yaşamak için önemli olduğuna inanan ve bu yönde liderlik
üstlenen bir örgüt haline gelmiştir" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu Referans'a yaptığı açıklamada, TOBB'un bütün sektörlerden 1.3 milyon üyesiyle özel sektörün çatı kuruluşu olduğunu anlatarak, Avrupa'nın en büyük oda sistemlerinden birisi olduklarını, yurt içinde yaygın örgütlenmenin yanı sıra uluslararası alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle de hızla gelişen küresel bir aktör niteliğine ulaştıklarını söyledi.
Hem ticaret hem barış hedefi
Hisarcıklıoğlu,
TOBB'un Türkiye, İsrail ve Filistin arasında işbirliği platformunun
oluşturulmasına öncülük ederek, İsrail ve Filistin iş dünyası
liderlerinin katılımıyla Ankara Forumu'nu, aynı şekilde
Türkiye-Pakistan ve Afganistan arasında da İstanbul Forumu'nu kurduğunu
hatırlatarak, her iki oluşumun da başkanlığını üstlendiğini kaydetti.
TOBB'un yakın bölgesinde ekonomik işbirliğinin tesisi ile istikrar ve
barış ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflediğine de
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Üstlendiğimiz bu tarihi misyon, Dünya
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve dünya siyasi liderleri
tarafından da destekleniyor" değerlendirmesini yaptı. TOBB'un küresel
düzeyde politika belirleyici pek çok kuruluş ile sürekli temas halinde
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bunlara örnek olarak BM, DTÖ, Dünya
Bankası, IMF ve OECD'yi verdi.
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye için stratejik önem arz eden ülkelerle ilişkilerin
geliştirilmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu
konularda da aktif bir çalışma yapıp, oda ve borsalarımız ile işbirliği
içinde, ilgili Türk ve yabancı kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri
yürütüyoruz. Ekonomik alanda sağlanan gelişmelerle ilgili bilgilerin
zamanında ve süratle iş dünyasına ulaştırılması yönünde etkin gayret
gösteriyoruz. Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ile yakın temas
içindeyiz. Yabancı ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları
ile ülkemizi ziyaret eden heyetlerin ağırlanmasında, ülkemizdeki iş ve
yatırım imkanlarının tanıtımında ve değerlendirilmesinde önemli
etkinlikler gerçekleştiriliyor."
TOBB'un
toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş dünyasının menfaatlerinin ulusal
düzeyde dile getirilmesi yanında, Türk girişimcisinin uluslararası
pazarlara başarılı biçimde entegre olması yönünde birçok girişimi
bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, güncel meseleleri takip ederek
ve inisiyatif alarak özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine süratle
hizmet etmek için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarına dikkat çekti.
TOBB'un uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevler
- Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstleniyor.
- İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı İslam Ticaret ve Sanayi Odası'nda Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Vekilliği yapıyor.
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ICC'ye bağlı Dünya Odalar Federasyonu'nun ve Akdeniz Odaları
Birliği'nin başkanlığını Türk oda sistemindeki başkanlar yürütüyor.
- ECO Ticaret ve Sanayi Odası, Balkan Odalar Birliği ve Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odası'nın da kurucu üyesi.
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TOBB, Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği ve Uluslararası Global
Standartlar Organizasyonu'nun Türkiye'deki garantör kuruluşu.
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Dünya çapında değişik misyonları olan bu uluslararası ve bölgesel
kuruluşlar TOBB'a yurtdışında yaygın ve etkin bir network oluşturuyor.
45 ülkenin çatı örgütünde 1. başkan yardımcısı
*Avrupa'daki tüm odaları temsil etmek üzere 1958 yılında kuruldu.
*45 ülkedeki 2 bin yerel odayı çatısı altında topluyor.
*Toplam 19 milyon işletme ve 120 milyon istihdamı temsil ediyor.
*Ekonomik büyüklüğü 22 trilyon dolar.
*Dünya ekonomisinin yüzde 37'sini oluşturuyor.
*Türkiye, Eurochambres'e 1963'te üye oldu.
*AB ülkesi olmayan 18 üye, 'ortak üye' olarak tanımlanıyor.
*Yönetim kurulunda 27 AB üyesi ve 5 ortak üye bulunuyor.
*Her ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre oy hakkı var.
Hisarcıklıoğlu 1 günde 4 ülke ziyaret etti
Yılda
ortalama 240 bin kilometrelik uçak seyehati yaptığını, bunun 130 bin
kilometresinin yurtdışı uçuşlarından oluştuğunu dile getiren
Hisarcıklıoğlu, Eurochambres seçimleri için ise son 2 ayda 57 bin
kilometre uçtuğunu söyledi. 20 Ağustos-14 Ekim tarihleri arasında
Eurochambres üyesi 43 ülke ile temas kurduklarını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, "22 ülkeyi doğrudan ziyaret ettim, 6 ülke ile telefonla
görüştüm, 7 ülkenin temsilcilerini Türkiye'de ağırladım. Gün geldi bir
gün içinde 4 ayrı ülkede devlet başkanı düzeyinde temaslarda bulundum"
dedi.
Dışişleri'nden Eurochambres kutlaması
Dışişleri, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu'nun Eurochambres Başkanlık Divanı'na ve Birinci Başkan
Yardımcılığı'na seçilmiş olmasını öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz"
açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun Eurochambres Başkanlık Divanı'na ve Birinci Başkan
Yardımcılığı'na seçilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.Dışişleri
Bakanlığı mesajında, şunları kaydetti: "Avrupa'da 19 milyon işletmeyi
ve 22 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü temsil eden ve 45 ülkeden
odalar birliklerinin üye olduğu "Eurochambres", Avrupa ekonomi
politikalarının şekillendirildiği etkin bir kuruluştur. TOBB'un Türk
ekonomisindeki ağırlıklı konumu, hiç şüphesiz Eurochambres'a yeni bir
katkı ve dinamizm sağlayacaktır. Sayın Hisarcıklıoğlu'na bu önemli
görevde başarılar diler; Bakanlığımızca, bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da her türlü desteğin verileceğini belirtmek isteriz."