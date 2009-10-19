TOBB artık küresel aktör

Dünya ekonomisinin üçte birine yön veren Avrupa Ulusal Odalar Birliği Eurochambres'in 1. başkan yardımcılığı görevine seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak uluslararası alanda gerçekleştirdikleri etkinlikler sayesinde hızla gelişen küresel bir aktör haline geldiklerini söyledi.



Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörünün uluslararası platformlarda sesini duyurmak ve çok taraflı özel sektör kuruluşlarının karar alma sürecinde söz sahibi olmak, TOBB'un öncelikleri arasında yer almıştır" dedi.





Referans'ın haberine göre;TOBB olarak, hızla büyüyen ve bölgesinde "sanayi devi" olarak nitelenen Türkiye'nin bu değişim ve dönüşüm sürecini desteklediğini, inisiyatif alarak birçok uluslararası projeye öncülük yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Dünya liderleri ve iş çevrelerinin odak noktası olduk. TOBB, ekonomik entegrasyonun ve artan diyalogun, müreffeh ve barışçıl bir toplumda yaşamak için önemli olduğuna inanan ve bu yönde liderlik üstlenen bir örgüt haline gelmiştir" diye konuştu.





Hisarcıklıoğlu Referans'a yaptığı açıklamada, TOBB'un bütün sektörlerden 1.3 milyon üyesiyle özel sektörün çatı kuruluşu olduğunu anlatarak, Avrupa'nın en büyük oda sistemlerinden birisi olduklarını, yurt içinde yaygın örgütlenmenin yanı sıra uluslararası alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle de hızla gelişen küresel bir aktör niteliğine ulaştıklarını söyledi.

Hem ticaret hem barış hedefi





Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Türkiye, İsrail ve Filistin arasında işbirliği platformunun oluşturulmasına öncülük ederek, İsrail ve Filistin iş dünyası liderlerinin katılımıyla Ankara Forumu'nu, aynı şekilde Türkiye-Pakistan ve Afganistan arasında da İstanbul Forumu'nu kurduğunu hatırlatarak, her iki oluşumun da başkanlığını üstlendiğini kaydetti. TOBB'un yakın bölgesinde ekonomik işbirliğinin tesisi ile istikrar ve barış ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflediğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Üstlendiğimiz bu tarihi misyon, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve dünya siyasi liderleri tarafından da destekleniyor" değerlendirmesini yaptı. TOBB'un küresel düzeyde politika belirleyici pek çok kuruluş ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bunlara örnek olarak BM, DTÖ, Dünya Bankası, IMF ve OECD'yi verdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye için stratejik önem arz eden ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:





"Bu konularda da aktif bir çalışma yapıp, oda ve borsalarımız ile işbirliği içinde, ilgili Türk ve yabancı kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yürütüyoruz. Ekonomik alanda sağlanan gelişmelerle ilgili bilgilerin zamanında ve süratle iş dünyasına ulaştırılması yönünde etkin gayret gösteriyoruz. Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ile yakın temas içindeyiz. Yabancı ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları ile ülkemizi ziyaret eden heyetlerin ağırlanmasında, ülkemizdeki iş ve yatırım imkanlarının tanıtımında ve değerlendirilmesinde önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor."





TOBB'un toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş dünyasının menfaatlerinin ulusal düzeyde dile getirilmesi yanında, Türk girişimcisinin uluslararası pazarlara başarılı biçimde entegre olması yönünde birçok girişimi bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, güncel meseleleri takip ederek ve inisiyatif alarak özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine süratle hizmet etmek için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarına dikkat çekti.

TOBB'un uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevler





- Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstleniyor.





- İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı İslam Ticaret ve Sanayi Odası'nda Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Vekilliği yapıyor.





- ICC'ye bağlı Dünya Odalar Federasyonu'nun ve Akdeniz Odaları Birliği'nin başkanlığını Türk oda sistemindeki başkanlar yürütüyor.





- ECO Ticaret ve Sanayi Odası, Balkan Odalar Birliği ve Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odası'nın da kurucu üyesi.





- TOBB, Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği ve Uluslararası Global Standartlar Organizasyonu'nun Türkiye'deki garantör kuruluşu.





- Dünya çapında değişik misyonları olan bu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar TOBB'a yurtdışında yaygın ve etkin bir network oluşturuyor.

45 ülkenin çatı örgütünde 1. başkan yardımcısı





*Avrupa'daki tüm odaları temsil etmek üzere 1958 yılında kuruldu.





*45 ülkedeki 2 bin yerel odayı çatısı altında topluyor.





*Toplam 19 milyon işletme ve 120 milyon istihdamı temsil ediyor.





*Ekonomik büyüklüğü 22 trilyon dolar.





*Dünya ekonomisinin yüzde 37'sini oluşturuyor.





*Türkiye, Eurochambres'e 1963'te üye oldu.





*AB ülkesi olmayan 18 üye, 'ortak üye' olarak tanımlanıyor.





*Yönetim kurulunda 27 AB üyesi ve 5 ortak üye bulunuyor.





*Her ülkenin ekonomik büyüklüğüne göre oy hakkı var.

Hisarcıklıoğlu 1 günde 4 ülke ziyaret etti





Yılda ortalama 240 bin kilometrelik uçak seyehati yaptığını, bunun 130 bin kilometresinin yurtdışı uçuşlarından oluştuğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Eurochambres seçimleri için ise son 2 ayda 57 bin kilometre uçtuğunu söyledi. 20 Ağustos-14 Ekim tarihleri arasında Eurochambres üyesi 43 ülke ile temas kurduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "22 ülkeyi doğrudan ziyaret ettim, 6 ülke ile telefonla görüştüm, 7 ülkenin temsilcilerini Türkiye'de ağırladım. Gün geldi bir gün içinde 4 ayrı ülkede devlet başkanı düzeyinde temaslarda bulundum" dedi.