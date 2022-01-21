TOBB: Aralık ayında kapanan şirket sayısı 145,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, aralık ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 145,8 oranında arttı.

TOBB, 2021 yılında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüksek artışlar yaşandı.

Aralık 2021’de kurulan şirketlerin sayısında, bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında arttı.

Kapanan şirket sayısı arttı

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısı arttı

2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 artarken kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı.​

2021 yılında, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında azalma oldu.