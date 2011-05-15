-TOBB, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yarın gerçekleştirilecek 66. Genel Kurulu öncesinde, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları, delegeler, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları yazdığı kaydedildi: "Büyük Atatürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yöneticileri ve delegeleri olarak, 66. Genel Kurulumuz öncesi huzurunuzdayız. Türk iş dünyası adına ülkemizin, sosyal anlamda olduğu gibi, ekonomik anlamda da daima yeryüzünün en ileri medeniyetleri arasında olmasını hedef seçtik. Geçmişi şanlı başarılarla dolu bu büyük ülke, sizden bizlere ve bizden sonraki nesillere, ilelebet payidar tutulmak üzere bir emanettir. Hepimiz bu emanetin kıymetinin farkındayız. Ülkemizi medeniyet yarışında ileri götürmeyi, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmayı temel görevimiz kabul ettik. Ulu Önder Atatürk, Büyük camiamız adına, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnet ve şükran duyuyor, emanetini ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz vererek, yüksek hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."