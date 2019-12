TOBB Afrika'da organize sanayi bölgeleri kuracak

Dün İstanbul’da başlayan Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi’nde tekstilden enerji ve tarıma kadar birçok sektörde Türkiye ile Afrika arasındaki yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefleyen tartışmalar yapıldı. 44 Afrika ülkesinden yaklaşık 250 işadamının katıldığı zirvede Afrika Ticaret Sanayi Tarım ve Meslek Odaları Birliği Başkanı Mohammed El Masry Türkiye'nin teknoloji transferi, altyapı, üretim ve daha birçok konuda önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekerek, "Her firma acil olarak bölgesel fizibilite çalışmasını yapmalı" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrika ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünleştirmek için "Türkiye Afrika Özel Sektör Geliştirme Programı" başlatacaklarını ve her Afrika ülkesinde bir iş geliştirme merkezi kurmayı planladıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu ayrıca her ülkede bir organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması ve yönetilmesi konusunda eğitim verilmesini amaçladıklarını da söyledi.



Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) tarafından düzenlenen zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İş Forumu'na çok sayıda Türk ve Afrikalı işadamı katıldı. Aralarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Sudan, Cibuti gibi 44 Afrika ülkesinden çok sayıda bürokratın katıldığı zirveye Afrikalı meslek odaları ve özel sektör temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.



Temel hedef kazan-kazan



Zirvenin açılışında konuşan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, uzun vadeli vizyonlarının Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret bankacılık sanayi, tarım, turizm ve enerji alanlarındaki işbirliğinin artırılması olduğunu söyledi.



Sanayileşmiş ülkelerin gıda ürünleri konusundaki korumacı politikalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Tüzmen, Afrika'nın gıda maddeleri üretimindeki potansiyelinin daha adaletli kullanılması gerektiğini söyledi. Afrika'nın tarımsal üretim için ihtiyaç duyduğu teknolojinin bir an önce sağlanması gerektiğini dile getiren Tüzmen, "Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde temel hedefi karşılıklı yarar esasına dayalı ve paylaşımcı bir ortaklık ilişkisi kurulmasıdır. İlişkilerimizi bir al-ver ilişkisi olarak değil kazan-kazan ilişkisi olarak değerlendiriyoruz" dedi.



Tüzmen, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin yılsonunda 19 milyar dolara ulaşacağını ifade ederek, bu sayının 2012'ye kadar 50 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Türk müteahhitlerinin Afrika'da üstlendikleri projelerin 22 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Tüzmen, Türkiye'nin Akdeniz Birliği, Kuzey Afrika ve AB arasındaki ekonomik entegrasyon sürecini de desteklediğinin altını çizdi.



Türk-Afrika Ticaret Odası kurulacak



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Afrikalı 44 ülkenin oda başkanlarına yaptığı özel sunumda, hedeflerinin Türkiye'deki OSB kültürünü Afrika ülkelerine yaymak olduğunu söyledi. Türkiye'de faaliyet gösteren 251 OSB'yi ülkedeki Ticaret ve Sanayi Odaları'nın geliştirip yönettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, OSB'ler sayesinde şehir planlamasının, KOBİ'ler arasındaki deneyim transferinin ve hesaplı enerji kullanımının artacağını vurguladı.



Öte yandan Afrika ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünleştirmek için "Türkiye Afrika Özel Sektör Geliştirme Programı" adıyla Afrika ülkeleri ve Türk iş dünyasını bir araya getirmek istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Her Afrika ülkesinde bir iş geliştirme merkezi kurmayı planlıyoruz. Ayrıca her ülkede bir OSB kurulması ve yönetilmesi konusunda eğitim verilmesini amaçlıyoruz" dedi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu ileri tarım tekniklerinin Afrika'nın geniş ve verimli arazilerinde uygulanmasının, Afrika'daki açlığın giderilmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Türk işadamlarının müteahhitlik ve enerji alanında da Afrika'ya ciddi katkılar sunabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, gümrük, bilişim ve bankacılık alanlarında da çeşitli işbirliği fırsatları bulunduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Afrika ve Türkiye özel sektörleri arasındaki ilişkilerin sürekli kılınması için Türk-Afrika Ticaret Odası kurulması yönünde çalışma başlatılması gerektiğini kaydetti.



Afrika'ya daha dikkatli bakmalıyız



İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ise hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış ve doğal kaynaklardaki azalmanın dünyayı yeni gerçeklerle yüz yüze getirdiğini söyledi. İhsanoğlu, önümüzdeki dönemde dünya ölçeğinde yeni ekonomik konfigürasyonlar gerektiğine işaret ederek, "Bundan böyle herkes Afrika'ya uzun vadeli bir perspektif ile daha dikkatli ve yaratıcı bakmalı" dedi.



Afrika Ticaret Sanayi Tarım ve Meslek Odaları Birliği Başkanı Mohammed El Masry de, Afrika'nın tüm dünyanın dikkatle izlediği ve uluslararası her kuruluştan fon bulabilecek bir kıta olduğunu söyledi. Yatırımları çekmek için Afrika'nın potansiyelini anlatmanın yeterli olduğunu dile getiren Masry, "Afrika yükselişte ve Türk ortaklarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Afrika'nın küreselleşme çabalarına destek olun. Sadece finansman arayışında değiliz. Yatırım, teknoloji, sosyo-ekonomik ayrımı aşmamız için köprüler oluşturmanın peşindeyiz" diye konuştu.