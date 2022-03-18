TOBB açıkladı: 2 ayda yaklaşık bin 894 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. TOBB verilerine göre, 2021 Şubat'ta 775 şirket kapanırken, 2022 Şubat'ta bu sayı 806'ya yükseldi. Yılın ilk ayında kapanan 1088 şirketle birlikte, 2022'nin ilk 2 ayında toplam 1894 şirket kapanmış oldu.

Kapanan şirket sayısı 2022 Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 arttı.

Kurulan şirket sayısı azaldı

Öte yandan, 2021 Şubat’ta 10 bin şirket kurulurken, 2022 Şubat’ta kurulan şirket sayısı 9 bin 987’ye geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 0,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 azaldı.

En çok toptan ve perakende ticarette

TOBB verilerinde dikkat çeken diğer veriler şöyle sıralandı: