TOBB: 2020 Ocak-Ekim’de kapanan işletme sayısı 18 bin 316’ya, şirket sayısı 11 bin 223’e yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2020 Ocak-Ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16.61 artarak 18 bin 316’ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.6 artarak 11 bin 223’e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada şimdiye kadar yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İlk vakanın mart ayında görüldüğü Türkiye'de vaka sayıları yeninden artış göstermeye başladı. Hükûmet artan vaka sayılarına karşın kısıtlı da olsa bir kez daha sokağa çıkma yasakları ve işletmelere bazı kısıtlamalar getirdi. Yaz sezonunda pek çok işletme ekonomik açıdan adeta vurgun yerken, bazı şirketler de ayakta kalamadı.

İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verileri:

- 2020 Ocak-Ekim aralığında en çok kapanan şirketler, yüzde 11 ile elektrik enerjisi üretimi alanında görüldü.

- En çok şirket kapanışı olan ilk 10 faaliyet arasında ikinci sırayı ise yüzde 8 ile bina inşaatı aldı. Bunu yüzde 2.7 ile bilgisayar programlama faaliyetleri, yüzde 2.6 ile mühendislik faaliyetleri ve yüzde 2.52 ile de lokanta, seyyar yemek hizmeti faaliyetleri takip etti.

- Oteller ve benzer konaklama faaliyetlerinin kapanmadan aldığı pay yüzde 1.31 oldu.

- Yılın ilk 10 ayında 102 banka şubesi açılırken, 189 şube kapandı.

- 2020 Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı ise 85 bini aştı. Ancak 2020 Ekim’de kurulan şirketlerin sayısında aylık bazda yüzde 3.2 azalış yaşandı.

- 2020 Ekim’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 21.6 düştü.