T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÖB-DER'in anma töreninde eski başkandan Gezi mesajı geldi

12 Eylül döneminde öldürülenleri anmak için düzenlenen törende konuşan eski başkan Ali Bozkurt, işkence, polis şiddetine dikkat çekerken, Gezi Parkı'na da atıfta bulundu

16 Eylül 2013 21:11

Türkiye'de toplumsal ve siyasal hayata vurulmuş en ağır darbe olan 12 Eylül sürecinde öldürülen, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) üyesi öğretmenler için arkadaşları bir anma töreni hazırladı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, TÖB-DER’li öğretmenler için Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen etkinlikte konuşan TÖB-DER eski yöneticilerinden Seyfettin Bican, sadece 1979 yılı başında sıkıyönetim ilan edildiği tarihe kadar olan dönemde yaklaşık 125 öğretmen arkadaşlarının katledildiğini, 12 Eylül sürecinde de 200 civarında arkadaşlarını ‘bağımsızlık, demokrasi, barış ve özgürlük’ mücadelesi içinde yitirdiklerini aktardı. TÖB-DER’in öğretmenlerle sınırlı bir mücadele vermediğini, emekçilerin haklarının savunulduğu tüm etkinliklerde tüm gücüyle yer aldığına işaret eden Bican, kapatılmasının ardından TÖB-DER’in el konulan mal varlığının geri alınması yönündeki çalışmalara değinerek, bu çalışmalara demokratik tüm sivil toplum kuruluşlarının destek vermesinin Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin de bir parçası olduğunu söyledi.

 

Başkan Bozkurt’dan Gezi mesajı

 

Anma etkinliğine rahatsızlığı nedeniyle katılamayan TÖB-DER ve Eğit-Der eski Genel Başkanı Ali Bozkurt da yaşadığı Antalya’dan gönderdiği mektubunda, yaşlılık, hastalık ya da kaza nedeniyle yaşanan kayıpların acısının bir nebze de olsa kabullenildiğini ancak işkence ve benzeri yöntemler sonucu ölümlerin kabullenilemediğini vurguladı. Bozkurt, Gezi eylemlerini de kapsayan mektubunda şöyle dedi:

“Biz devrimciler bir yoldaşımızın, bir dost ya da arkadaşımızın işkencehanelerde katledilmesini, faşistlerin kurşunlarına hedef olmasını, panzerlerle ezilmesini, cayır cayır yakılmasını kabul edemiyoruz. Son aylarda Haziran 2013 direniş günlerinden bugüne halkımıza uygulanan polis şiddeti, devrimci gençlerin gaz kapsülleriyle, kurşunlarla vurulması yüreğimizi dağlıyor. Tüm baskı ve zulme karşın yılmıyoruz yeniden ayağa kalkıyoruz. İşte bizi ayakta tutan da bu onurlu duruştur.”

ETİKETLER

TÖB DERanma töreni12 eylüldarbepolis şiddetigezi parkıhukuksuzluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24