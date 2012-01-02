TNT atölyesinde patlama: 4 ölü

T24 - Kırıkkale'nin TSK’ya ait Mühimmat İmha ve Ayrıştırma Tesisi'nde patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 3 işçiden haber alınamıyor.



Yahşihan ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TNT atölyesinde saat 01.00 sıralarında patlama oldu.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamadan sonra başlayan yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alabildi. Yahşihan Kaymakamı Ferhat Özen patlamada, gece vardiyasında çalışan 4 sivil işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Büyük hasar gören 4 katlı binadan işçilerden birinin cesedi çıkarıldı. Üç işçiye ise henüz ulaşılabilmiş değil. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





