T24 LogoT24 Logo
Gündem

TNT atölyesinde patlama: 4 ölü

Kırıkkale'nin TSK’ya ait Mühimmat İmha ve Ayrıştırma Tesisi'nde patlama meydana geldi.

02 Ocak 2012 02:00

T24 - Kırıkkale'nin TSK’ya ait Mühimmat İmha ve Ayrıştırma Tesisi'nde patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 3 işçiden haber alınamıyor.

Yahşihan ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TNT atölyesinde saat 01.00 sıralarında patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamadan sonra başlayan yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alabildi. Yahşihan Kaymakamı Ferhat Özen patlamada, gece vardiyasında çalışan 4 sivil işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyük hasar gören 4 katlı binadan işçilerden birinin cesedi çıkarıldı. Üç işçiye ise henüz ulaşılabilmiş değil. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24