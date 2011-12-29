'TNS, reyting için neden bu kadar gecikti?'

TİAK’ın açıklamasına göre TNS mayıs ayından itibaren 5 ilde, 1045 hanede ölçümlere başlayacak.
29 Aralık 2011 02:00
Çağnur Öztürk - T24
TİAK’ın açıklamasına göre TNS mayıs ayından itibaren 5 ilde, 1045 hanede ölçümlere başlayacak. Çünkü TNS’nin TİAK ile yaptığı anlaşma gereğince 3500 hane alt yapısını hazırlaması mümkün değil, ancak zamanla arttırabilirler.
Şimdi bu durumda ilk akla gelen soru; peki 1045 denekle sadece 5 ilde ölçüm yapılması sağlıklı olacak mı? oluyor. Ancak sormadan önce cevapları biraz araştırmak gerekiyor, çünkü daha önce sorulması gereken sorular zinciri bulunuyor.
Daha önce de yazdım ama tekrar altını çizmekte fayda var.
1. TİAK zaten AGB’den ayrılık kararı almıştı
Yani TİAK’ın dün açıkladığı bu karar yeni değil ama süreç hızlandı. 30 Ekim tarihli Reytingin anatomisi çıktı yazımdan aktarayım; *Reyting Sisteminde 2012’de Değişikliğe Gidiliyor Reyting denetim mekanizması ise TİAK (Televizyon İzleme Alışkanlıkları Anonim Şirketi). TİAK Türkiye’de reytingi ölçen şirketi belirleme yetkisine de sahip. TİAK bütün bu gelişmelerden sonra 21 yıldır ölçüm yapan AGB ile ayrılık kararı alıyor. Yeni ölçüm yapacak şirket ise TNS. TNS şirketi ise ölçümlere 2012’de başlanması planlanıyor. Aslında 2011 planlanıyordu. 30 kanalın ölçülecek ölçüm yapılan şehir sayısı arttırılıp denek sayısı da 2500’den 3500’e çıkarılacak.
2. TNS’nin ihale metnini googlelayıp buldum epeydir okuyorum, sorulması gereken 2009’da açıklanan kararın üstünden tam 2 yıl geçmiş ama neden TNS hazır değil. Yazıda 2011’de hizmetmiz hayata geçecek deniyor.
15 Ekim, 2009 – Televizyon İzleme Araştırma Komitesi, TIAK, bugün, TNS’in yeni dönem Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmetleri’ni yürütmeye hak kazandığını ilan etti. 2011 yılında hayata geçecek ve geçerliliği dört yıl olan bu prestijli kontrat için dört farklı şirketin rekabet ettiği bir ihale süreci yaşandı. Türkiye’de Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetleri, hali hazırda, AGB Nielsen Media Research tarafından verilmektedir.’
Logo sorunsalı
Star TV logosunu yeni yılla değiştiriyor. IMC TV’nin logosuna da benziyor ilk bakışta.
Ben küçük bir değişklik olabilir diye tahmin etmiştim ama bu köklü bir değişiklik…Tekrar söyleyeyim kesinlikle izleyicide yabancılaşma yaratacak türden olmuş, hiç beğenmedim. Hiç değiştirmeden eski logo üzerinden gidilmeliydi. Bir süredir de billboardlarda değişik renklerde görüyordum.
Benden söylemesi yerleşmiş bir marka algısından sonra izleyicinin alışması zaman alır.
Kanaltürk de 2012 ile logo değişikliğine gidiyor ancak var olan üzerinden küçük bir değişiklik olmuş.
Star, “The Biggest Looser adlı yeni yarışma programını başlamadan iptal etti. Ancak kanalın en çok konuşulan işleri Muhteşem Yüzyıl ve Koyu Kırmızı dizileri olacak diye tahmin ediyorum. Jülide Ateş de hafta içi her gün "Bugün" adlı bir haber programına başlayacak.
Melek Baykal’ın Melek adlı sabah progranının ise tanıtımına bayıldım. İçerik olarak dolu dolu bir program olacak, gümbür gümbür geliyorum diyor tanıtım.