TMSF'ye devredilen 7 şirkete kayyım olarak atanmıştı; Mahmut Birlik AKP'deki görevinden istifa etti

Türk Silahlı Kuvvetlri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 7 şirkete kayyım olarak atanan AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik, AKP’deki görevinden istifa etti.

Birlik’in TMSF’den gelen “aynı anda iki görevde bulunamayacağı” uyarısı üzerine AKP'deki görevinden istifa etmeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Birlik’in TMSF’den gelen yazı üzerine bu kararı verdiği öğrenildi. Birlik’in yerine Salih Eruslu getirildi.

Birlik’in kayyım olarak atandığı 7 şirketten ne kadar maaş aldığı tartışma konusu olmuştu. CHP, Başbakanlık’a, “Söz konusu kişiye kayyım olarak atandığı firmalardan dolayı aylık ne kadar para ödenmektedir?” diye sormuş, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) “Kurum bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir” yanıtı vermişti.