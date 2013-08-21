TMSF'nin elindeki Digitürk için ihale düzenlenecek

Digiturk için Türkiye ve yurtdışından gelen teklifler sonrası Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) ihale planı yapıyor. Bu kararda yabancı ortağın etkisinin olduğu belirtilirken, konuşulan fiyat Türk Telekom’un teklif ettiği 1 milyar doların çok üzerinde olduğu iddia edildi.

Devlete olan borçlarına karşılık Çukurova Grubu’nun medya şirketlerinin yönetimine el koyan TMSF grubun en değerli markası Digiturk için ihaleye çıkmayı planladığı öğrenildi. İşadamı Mehmet Emin Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova’ya yapılan son TMSF operasyonu sonrasında bir grup şirket ihalesiz olarak hızla elden çıkarılırken, “yabancı ortaklı” Digitürk tarafında süreç uzamıştı.

Canal Plus, Fox ilgisi

Eylem Türk'ün Milliyet'teki haberine göre, TMSF’yi ihale noktasına getiren gelişmeye gelince. Digiturk için hem yerli hem yabancı pek çok talibin olması. Ve fiyat tekliflerinin birbirine yakın seyretmesi. Markaya teklif veren yabancılar arasında Amerikan Fox ve Fransız Canal Plus’un olduğu belirtiliyor. Türk Telekom’un da 1 milyar dolarlık teklifle talip olduğu grubun yaptığı resmi açıklamadan hatırlanabilir. Yerlilerden ise Doğan Grubu, Ciner Grubu, Doğuş Grubu platformu almaya istekli gruplar arasında yer alıyor.

Satılacak malın değeri, isteklilerinin çokluğu ve daha evvel aynı grubun satışları üzerinden yapılan tartışmalar TMSF’yi ihale yapalım noktasına getirmiş durumda. Bununla ilgili Karamehmet, dolayısıyla Çukurova Grubu ile de görüş birliğine varıldığı, konuyla ilgili açıklamanın yakında yapılabileceği söyleniyor.

6 yıl önceki değeri 1.5 milyar dolardı!

Çukurova Grubu, 2007 yılının haziran ayında daha önce Turkcell’le altına imza attığı ABD’de borsaya açılma operasyonunun bir benzerini grubun bir diğer şirketi Digitürk tarafında gerçekleştirmeyi planlıyordu. O dönemde iş çevrelerinin etkili gazetesi İngiliz Financial Times’ta (FT) yayımlanan konuyla ilgili haberde grubun yüzde 25’lik hisseyi halka arz etmeyi planladığı belirtiliyor ve şirketin toplam değerinin 1.5 milyar doları bulacağı hesaplanıyordu.

2006 yılındaki Providence Equity Partners yatırımı sonrası planlanan bu halka arz operasyonu satış için gerekli şartların oluşmamasından dolayı Ağustos 2007 tarihinde iptal edilmişti.

TMSF Başkanı: En önemli şirket

TMSF’nin son operasyonun ardından, medya grubunun elinde bulunan Show TV’nin, Ciner medya grubuna satış işlemi gerçekleşmişti. 402 milyon dolara satılan kanalla ilgili “hızlı satıldığı, ihaleye çıkılması gerektiği” tartışmaları yaşanmıştı.

Öte yandan grubun diğer şirketleri Skytürk 360, Akşam Gazetesi, radyolar ve dergiler de Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 60 milyon dolara satılmıştı.

300 milyon dolarlık borç

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, “satış konusunda kendilerinin gözlemci ve onay makamı, esas görüşmeleri götürenin ise Karamehmet’in yöneticileri olduğunu” söylemişti. Gül kısa bir süre önce yaptığı başka bir değerlendirmede de “Digiturk’ü, Çukurova Grubu’nun borçlarının ödenmesinde en önemli şirket olarak görüyoruz” demişti.

Karamehmet’in Show TV ve diğer televizyon ile yazılı medyasının satılmasına karşılık halen Fon’a 300 milyon dolar borcu olduğu belirtiliyor.

Digiturk’ün yabancı ortağı kim?

ABD’li Providence Equity Partners, elinde tuttuğu milyarlarca dolarlık fonu dünyada pek çok farklı ülkede 130’un üzerindeki şirkete yatıran bir girişim ve risk sermayesi şirketi. 1989 yılında kurulan şirketin merkezi ABD’de bulunmasına karşılık Londra, Hong Kong, Çin ve Yeni Delhi’de ofisleriyle faaliyet gösteriyor.

Digiturk’ün yüzde 47’lik hissesini elinde bulunduran grup, 2006 yılının başında Türkiye pazarında bu yatırıma imza attı. Grubun 2014 yılında çıkış stratejisi gereği Digiturk’teki hisselerini satmayı planladığı biliniyordu.