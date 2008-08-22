TMSF’nin borçlarına eylül ayarı

Batık bankaların maliyetini karşılamak için Hazine'nin TMSF'ye verdiği borçları silme operasyonunda sona yaklaşılıyor. Temmuz sonu itibariyle 93.3 milyar YTL'ye ulaşan borcun silinmesi için iki kurum, bundan sonra yapılacak tahsilatların Hazine'ye nasıl ödeneceği konusunda çalışma yapıyor. Karşılıklı mutabakat sağlanmasının ardından silme operasyonu gerçekleşebilecek. Ayrıca silme operasyonu için Maliye'ye görüş sorulduğu ve yanıtın beklendiği belirtiliyor. Silme operasyonunun ağustos sonuna yetiştirilmek istendiği, yetişmezse eylül ayında yapılacağı belirtiliyor. TMSF'nin borcunun 53.2 milyar YTL'sinin vadesi geçmiş durumda. Vadesi gelecek borcun ana parası ise 40.1 milyar YTL.



Mali disiplin bozulur kaygısı



TMSF'nin Hazine'ye olan borçlarının silinmesi aslında son birkaç yıldır gündemde. Ancak mali disiplin bozulacağı gerekçesiyle bir türlü adım atılamıyordu. Geçen yıl hükümet bir başka yasanın içine yerleştirdiği bir madde ile bu borçların silinmesi için yetki aldı. Temmuz ayında çıkarılan 5787 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi'nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'la da silme operasyonunun nasıl uygulanacağına ilişkin ilkeler belirlendi. Düzenlemeye göre TMSF'ye 31 Aralık 2007 tarihine kadar verilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi'nden (DİBS) doğan veya doğacak ana para, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarının, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin terkini (silinmesi) mümkün olabilecek. Ancak TMSF borçlar silindikten sonra da Hazine'ye ödeme yapmaya devam edecek. TMSF'nin bundan sonra yapacağı ödemeleri Hazine borç ödemede kullanacak.



Sonraki süreç önemli



Hazine yetkilileri yasal düzenlemenin ardından TMSF ile görüşmelerin başladığını belirterek silme operasyonundan sonra sürecin nasıl işleyeceğinin daha önemli olduğunu kaydettiler. Yasaya göre TMSF borçların silinmesinden sonra da Hazine'ye ödeme yapmaya devam edeceği için bunun şeklinin nasıl olacağı üzerinde karşılıklı mutakabat aranıyor. Yetkililer, ancak ödemenin şartlarının belirlenmesinin ve karşılıklı mutabakat sağlanmasının ardından en son bir protokol yapılacağını ve silme operasyonunun gerçekleşeceğini anlattılar. Şu anda görüşmelerin devam ettiği ve eylül ayında bir sonuca varılmasının beklendiği ifade edildi.

Hazine'nin temmuz sonu kamu alacak verilerine göre TMSF'nin vadesi geçmiş borcu 53 milyar 221 milyon YTL. 2002 yılında 787.4 milyon YTL olan vadesi geçmiş alacak stoku yıllar içinde katlanarak büyüdü. 2003 yılında 9.2 milyar YTL, 2004 yılında 18.4 milyar YTL olan TMSF'nin vadesi geçmiş borcu, 2005 yılında 24.5 milyar YTL, 2006'da da 35.4 milyar YTL oldu. 2007'de de vadesi geçmiş alacak stoku 46.2 milyar YTL'ye kadar çıktı ve 2008 yılında da 53.2 milyar YTL'ye yükseldi.



