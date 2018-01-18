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TMSF'den 'kayyım' açıklaması

Bugüne kadar kayyım olarak görevlendirilen şirket sayısının 998 olduğu belirtildi

18 Ocak 2018 15:37

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili şirketlerde görevlendirdikleri kimi yöneticileri hedef alan haberler üzerine, kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, bugüne kadar kayyım olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998, görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83'ünün de TMSF personeli olduğunu duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre TMSF, tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"TMSF kayyımluğundaki şirketlerin yönetim kadroları oluşturulurken, liyakat ve ehliyete büyük önem verilmekte, her biri alanında uzman, güvenilir kişiler seçilmesine özen gösterilmektedir. Şayet bir grupta birden fazla şirket var ise aynı yönetim kurulu tüm şirketlere vaziyet etmekte ancak yöneticiler tek bir şirketten huzur hakkı almaktadır. Kayyımluk yaptığımız şirketlerde iş ehline verildiği için bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı sağlanmıştır."

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