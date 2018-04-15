TMSF'den "Hayatın Sesi, 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatıldı" iddiası

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hayatın Sesi televizyonunun (Hayat TV) mallarına el konulması ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sorusuna yanıt verdi. Daha önce PKK ve IŞİD ile irtibatlı olduğu için kapatıldığı iddia edilen kanalın, şimdi de ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı iddia edildi. Açıklamaya tepki gösteren Yarkadaş, “Aslında Hayatın Sesi’ne suç arıyorlar. Kamuoyunu bu haksız el koymaya ikna edebilmek için suç uydurma suçunu işliyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Evrensel'den Eren Yılmaz'ın haberine göre, kapatılan Hayatın Sesi televizyonunun mallarının satışı ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın soru önergesine yanıt veren TMSF, kanalın 668 sayılı KHK ile kapatılması üzerine işlem yapıldığını savundu.

Daha önce ‘KHK ile kapatılmadığı’ gerekçesiyle OHAL Komisyonuna başvuru yapamayacağı söyleyen Hayatın Sesi televizyonunun, istinaf mahkemesinde görülen davasında, OHAL Komisyonuna gitmesine karar verildi. Aynı günlerde CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın “Hayatın Sesi televizyonu neden OHAL Komisyonuna başvuru yapamıyor” diye sorduğu Başbakan Binali Yıldırım’dan ise “KHK ile kapatılmadığı için komisyona başvuramaz” yanıtı geldi. TMSF’nin açıklaması ise belirsizliği arttırdı.

‘Neyle suçlayacaklarını bilmiyorlar'

Hayatın Sesi’ne haksız ve hukuksuz biçimde el konulduğunu, ardından konuyu TBMM’ye taşıdığını, TMSF’ye de sorular sorduğunu söyleyen CHP’li Yarkadaş, TMSF’nin önce kanalın mallarının kendisinde olmadığını söylediğini hatırlatarak şunları söyledi: “TMSF’den benim yeniden başvurum üzerine başka bir cevap daha geldi burada ise hem güldüren hem düşündüren bir bilgi var. O da şu: TMSF bize yolladığı ilk cevapta konunun kendileriyle ilgisi olmadığını söylüyordu. Şimdi ise kanala kendilerinin el koyduğunu ve hatta ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında KHK ile el konulduğunu söylüyor. Hayatın Sesi’ne daha önce 10 Ekim Katliamı’nı kınayan haberlerden dolayı IŞİD soruşturmasının açıldığını biliyorduk. Yani Hayatın Sesi çalışanları IŞİD propagandası yapmakla suçlanıyordu. TMSF şimdi bir de buna KHK’lerı örnek göstererek ‘FETÖ’ suçlamasını eklemiş. Hayatın Sesi’ni ne ile suçlayacaklarını dahi bilmiyorlar. O kadar panikte ve o kadar çaresizler ki önce IŞİD’ci şimdi de FETÖ’cü diyorlar.

Yarkadaş, kapatılan Hayatın Sesi’nin iki örgütle de ilgisi olmadığını vurgulayarak ekledi:

“Aslında Hayatın Sesi’ne suç arıyorlar. Çünkü el koydukları kanalın bu iki örgütle de herhangi bir ilişkisinin olmadığını onlar da gayet iyi biliyor. Ancak kamuoyunu yanıltabilmek, kamuoyunu bu haksız el koymaya ikna edebilmek için suç uydurma suçunu işliyorlar. Hayatın Sesi’nin ne ‘FETÖ’ ile ne IŞİD ile bir ilgisinin olmadığını biliyoruz. Hayatın Sesi adı üzerinde sadece ve sadece hayatı, yaşamı, barışı, özgürlüğü ve kardeşliği savunuyordu. Bu kararlı sese tahammül edemediler. Şimdi yalanlarıyla el koyma işlemini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Biz konunun takipçisi olacağız ve Hayatın Sesinin yeniden kitlelere ulaştırılması için mücadele edeceğiz.”