TMSF'den Digiturk kullanıcılarını rahatlatacak açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova grubunun borçları nedeniyle aralarında Digiturk’ün de bulunduğu şirketlere el koymasına ilişkin, "Digiturk abonelerine, bayilerine ya da TFF dahil diğer paydaşlarla olan ilişkilere herhangi bir olumsuz etki doğurması söz konusu olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

TMSF'den yapılan açıklamada, Çukurova grubunun borçları nedeniyle TMSF'nin, Show TV ve BMC’den sonra aralarında Digiturk’ün de bulunduğu şirketlerin yönetim ve denetimine el konulduğu anımsatılarak, TMSF'nin devraldığı şirketler hakkında borç takibi işlemi yaptığı ve bu doğrultuda varlıkları üzerine haciz tatbik ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hem Digiturk’ün ortaklık yapısı ve grubun bu şirketteki payının dolaylılık arz etmesi, hem de aboneler ve bayiler gibi üçüncü şahıslarla olan yoğun ilişkisi nedeniyle, TMSF’nin hassas davranacağı ve üçüncü şahısların zarar görmemesine dikkat edeceği muhakkaktır. Bu nedenle de Digiturk borçlandırılmamış ve şirket nezdinde haciz uygulaması yapılmamıştır. Esasen, yapılan işlem şirket yönetimine temcilci atamakla sınırlı tutulmuştur.

Bu itibarla, TMSF tarafından yapılan işlemin Digiturk abonelerine, bayilerine ya da TFF dahil diğer paydaşlarla olan ilişkilere herhangi bir olumsuz etki doğurması söz konusu olmayacaktır. Süreç içerisinde şirketin yabancı ortakların haklarının korunmasına da azami hassasiyet gösterileceği tabiidir"

Açıklamada konuyla ilgilenen kişi ve kuruluşlar, basında yer alan ve bir kısmı yanlış anlamalara neden olabilecek haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıldı.