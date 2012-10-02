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Ekonomi

TMSF'den, bireysel kredi borcu olanlara son şans!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kapanan 17 bankaya ait bireysel kredi borcu olanlara son bir şans verdi

02 Ekim 2012 22:24

TMSF, bireysel kredi borcu olanlara, 31 Ocak 2013 tarihine kadar başvurmaları halinde indirimli borç kapatma kampanyası sunma kararı aldı.

TMSF, bireysel borçlular için yaptığı ve 31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren indirim kampanyasını 4 ay uzatma kararı aldı. 17 bankaya bireysel kredi borcu olanlar, 31 Ocak 2013 tarihine kadar başvurmaları halinde indirimli borç kapatma kampanyasından yararlanabilecekler.

TMSF, yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2001 krizinden sonra yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen bankaların, 189 bin 144 adet bireysel kredi takip dosyasından 155 bin 427 adedini tasfiye etti. Uzatılan yeni indirim kampanyası ile kalan 33 bin 448 adet bireysel takip dosyasının da tasfiye edilmesini hedefliyor.

Düzenleme ile ihtarname tutarına, vekalet ücretleri ile icra masrafları ilave edilmek suretiyle oluşan borç tutarını, muhasebe devir bakiyesinin altında kalmamak şartı ile 31 Ocak 2013 tarihine kadar ödeyen borçluların takip dosyaları tasfiye edilecek.

Söz konusu düzenlemeden faydalanarak borcunu kapatmak isteyen kişiler TMSF II. Tahsilat Daire Başkanlığının 0212 2884714 numaralı faksına, bireysel@tmsf.org.tr adlı elektronik posta adresine, 212 3401435, 212 3401487, 212 3401444, 212 3402297, 212 3402238, 212 3402061 no’lu telefonlarına veya dosya avukatlarına başvurabilecekler.

Bu uygulama, TMSF’ye Sümerbank A.Ş., EgebankA.Ş, Yurtbank A.Ş, Yaşarbank A.Ş, Bank Kapital A.Ş., Esbank A.Ş, Etibank A.Ş, İnterbank A.Ş., EGS Bank A.Ş., İktisat Bankası A.Ş, Kentbank A.Ş., Toprakbank A.Ş., Tarişbank A.Ş., Bank Ekspres A.Ş., Sitebank A.Ş., Demirbank T.A.Ş. ve Pamukbank T.A.Ş.’den devrolan bireysel kredi (Tüketici Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı, Kredi Kartı, Konut Kredisi ve Taşıt Kredisi) alacakları için uygulanacak. Kurumsal ve ticari kredi alacaklarını ise kapsamayacak.

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