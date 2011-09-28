-TMSF Başkanı: En fazla 100 bin lira olabilir İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, mevduat sigortacılık sistemiyle ilgili 50 bin liralık güvence miktarının artırılması konusunda, ''Piyasalar biraz daha otursun, ondan sonra düşünülebilir. (En fazla) 100 bin lira olabilir'' dedi. Şakir Ercan Gül, kurun yükselmesinin ister istemez borçluların ödeme imkanlarını zorladığını söyledi. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyan Foreign Bank'ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar TMSF tarafından kullanılacağının açıklanmasının ardından Fon'’un atadığı yeni yönetimin göreve başladığını hatırlattı. Gül, ''Oradaki yönetimimiz devam ediyor. Oradaki süre şu anda belirsiz. Libya'da hükümet daha net bir şekilde ortaya çıkmadığı için kuruluncaya kadar onu bekleyeceğiz. Ondan sonra Libya devleti ile görüşerek Arap Türk Bankası'nın geleceği ile ilgili olarak kararı vereceğiz. Bankanın Türkiye'deki faaliyetleri devam ediyor. BM'nin Libya ile ilgili vereceği karar sonrasında bankanın durumunu yeniden değerlendireceğiz'' şeklinde konuştu. 50 bin liralık tasarruf mevduatı miktarının artırılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, Gül, şunları kaydetti: ''Şimdilik düşünmüyoruz ama ileride düşünülebilir. Piyasalar biraz daha otursun, ondan sonra düşünülebilir. 80 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira... Bu çalışmaları yapıyoruz. Toplam maliyet ne kadar artıyor, bu çalışmaları yapıyoruz. Hepsine hazırlıklıyız. Eğer Türkiye mevduat sigortacılık sistemiyle ilgili olarak güvence miktarının artırılmasının gerekliliğine inandığımız noktada ekonominin diğer birimleriyle istişare ederek bunu artırırız. Yaptığımız çalışmaları sunuyoruz, konuşuyoruz. Önerilerimiz oluyor. Bunu şu aşamada açıklamak istemiyorum. Bunu devamlı gözlemlememiz, maliyetini bilmemiz lazım. Ona göre risklerini hesap etmemiz lazım. Finansal sistem üzerindeki etkisini hesap etmemiz lazım. O çerçevede böyle bir düzenleme yapabiliriz, hazırlıklıyız. İhtiyaç olsa hemen yaparız. Ancak şu anda öyle bir ihtiyaç yok. Nihayetinde Türk bankacılık sistemine olan güven yukarıda. Şu anda güvensizlik yok. Güvensizlik olursa çıkarırız.'' Gül, ''Rakam, en fazla ne kadar olabilir?'' sorusuna da 100 bin lira olabileceğini bildirdi.