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Ekonomi

TMSF ve BDDK'ya başkan atandı

BDDK Başkanlığı'na Mukim Öztekin, TMSF Başkanlığı'na ise Şakir Ercan Gül getirildi

23 Haziran 2012 01:02

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkanlıklarına iki yeni atama yapıldı. BDDK'nın başına Mukim Öztekin atanırken, TMSF'nin başına Şakir Ercan Gül yeniden atandı.

 

BDDK Başkanlığı'na Mukim Öztekin getirildi

 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na Mukim Öztekin atandı.
 
Bakanlar Kurulu'nun atamaya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Boş bulunan BDDK üyeliğine Mukim Öztekin'in atanması ve başkan olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Öztekin, 1988-2000 yılları arasında Garanti Bankası, Albaraka Türk, Asya Finans Kurumu'nda müfettiş yardımcısı, müfettiş, şube müdür yardımcısı, şube müdürü ve birim müdürü görevlerinde bulundu.
 
Asya Finans Kurumu'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Öztekin, Ziraat Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
 
Kısa bir süre BDDK üyeliği yapan Öztekin son olarak TMSF Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı.
 
 

TMSF Başkanlığı'na Şakir Ercan Gül getirildi

 
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na Şakir Ercan Gül yeniden atandı.
 
Atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Boş bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliğine Gül'ün atanması ve başkan olarak görevlendirilmesi Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.
 
Şakir Ercan Gül, 1967 Erzurum'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Gül ardından Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yüksek lisans yaptı. Gül, 1998 - 1999 yılları arasında ABD'de mesleki çalışma eğitimi gördü. Halkbank Teftiş Kurulu ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettişliği yapan Gül, İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2010 yılında TMSF başkanlığına atanan Gül'ün görev süresi Şubat ayında dolmuştu. Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babası.

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