TMSF, Uzan'ın İsviçre'deki parasına uzandı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan Grubu şirketleri ve Uzan Ailesi’nin İsviçre bankalarında bulunan hesabından 96 milyon 453 bin doların Fon hesabına alındığını bildirdi. Böylece Uzan Grubu şirketlerinin İsviçre hesaplarındaki para ve varlıklarının yüzde 72,5'i fona devredildi.



İmar Bankası hakim ortaklarının (Uzan Grubu) İsviçre'de tespit edilen varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi için yaklaşık 5 yıldır yoğun bir hukuki çalışma yapıldığını anımsatan TMSF, Uzan Grubu şirketleri ve Uzan Ailesi adına İsviçre bankalarında bulunan ve İsviçre Federal Savcılığı tarafından tedbir konulan para ve varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan hukuki çalışmalar başarı ile tamamlandığını belirterek, ilk etapta 196 milyon 453 bin doların Fon hesabına alındığını bildirdi.



Motorola ve Nokia yüzde 27,5'ini aldı



TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Uzan Grubu şirketleri ve ailesinin İsviçre'deki hesapları üzerinde İsviçre Federal Savcılığı'nın tedbir kararı ile birlikte, Motorola ve Nokia şirketlerinin de hak iddiaları bulunmaktaydı. Söz konusu şirketler ABD mahkemelerinden Uzan Ailesi aleyhine aldıkları kararı İsviçre makamlarına sunmuş ve kabul edilmişti. İsviçre Federal Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hesaplara İsviçre devleti tarafından el konulması riski bulunmaktaydı. Hak iddia eden tarafların uzlaşması yahut uzun ve sonucu belirsiz bir hukuk sürecini göze almaları gerekiyordu.



Motorola ve Nokia şirketleri ile yapılan müzakereler sonucunda, daha önce uygulanan Telsim satışındaki paylaşım oranının, İsviçre'de tespit edilen Uzan varlıkları için de uygulanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Buna göre, hesaplardaki para ve varlıkların yüzde 72,5'inin TMSF'ye, yüzde 27,5'inin ise bu iki şirkete verilmesi kararlaştırıldı. Alacaklıların uzlaşması üzerine, İsviçre Federal Savcılığı hesaplardaki tedbirini kaldırarak Uzan Grubu şirketlerinin para ve varlıklarının uzlaşılan alacaklıların hesaplarına aktırılmasına izin verdi.



TMSF, kanunların kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde kamu alacakların tahsili için, Türkiye'de olduğu kadar, uluslararası alanda da hukuki çabalarını aynı etkinlikle sürdürecektir."

