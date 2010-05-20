TMSF, Toprak Holding'in şirketlerini satmaya devam ediyor

T24- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü ile Toprak Maden Şile Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.





TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Toprak Akrilik 5 milyon 700 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İktisadi bütünlük için teminat bedeli 570 bin dolar olarak belirlendi. Şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler 25 Haziran saat 17.00’ye kadar Satış Komisyonuna teslim edilecek. İhale, 28 Haziran saat 11.00’de yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayarak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Şartname Satış Komisyonu tarafından, ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Satış Komisyonu onayını taşıyan şartname bin dolar karşılığında alınacak. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla yapılacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 2 Temmuz saat 11.00’de yapılacak



TOPRAK MADEN ŞİLE 6 MİLYON 200 BİN DOLARA SATILACAK



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Toprak Maden Şile Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 6 milyon 200 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacak. İhaleye katılabilmek için 620 bin dolar teminat yatırılacak. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun 16 Temmuz saat 17.00 ’ye kadar Satış Komisyonu’na teslim edilecek. İhale 19 Temmuz saat 11.00’de kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. Şartname Satış Komisyonu tarafından, ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Satış Komisyonu onayını taşıyan şartname bin dolar karşılığında yatırılacak. Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti Bedeli olarak bin dolar yatırılacak. Tesis ziyareti 24 Mayıs 15 Temmuz arasında yapılacak. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 23 Temmuz saat 11.00’de yapılacak.