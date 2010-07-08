TMSF Toprak Demirdöküm'ü satacak

T24- TMSF, Toprak Demirdöküm'ü satışa çıkaracağını açıkladı.





TMSF açıklamasında, Toprak Demirdöküm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin 12 Temmuz 2010 Pazartesi günü yapılacağı, iktisadi bütünlüğün, Toprak Demirdöküm Sanayi ve Ticaret A.Ş, Toprak Dış Ticaret A.Ş ile Toprak Seramik ve İnş. Malz. Paz. ve Tic. A.Ş'nin borçlarına karşılık olarak satışa çıkarılacağı duyuruldu.



19 milyon 600 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarılacak şirketle ve ihaleyle ilgili detaylı bilgiye www.tmsf.org.tr'den ulaşılabiliyor.