TMSF tahsilât hedefini 23 milyar dolara yükseltti

Fon 2008 sonunda 18 milyar dolar olan tahsilâtı, yapılandırılan borçlar ve protokollerden gelecek 5 milyar dolarla 23 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.



Bağımsız bir kurul olarak geçen ay itibariyle beşinci çalışma yılını tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tahsilat hedefini 23 milyar dolara yükseltti.



1983 yılından beri tüzel kişiliğiolan TMSF, önce Merkez Bankası, daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde çalışmalarını yürüttü.



TMSF, 2004 Ocak ayı sonunda Fon Kurulunun göreve başlamasıyla bağımsız bir kurul olarak faaliyetlerini sürdürdü. Yeni yapılanma sonrasında Fon, tasarruf mevduatının sigortalanması, varlık yönetimi ve özellikle tahsilat konularında daha etkili ve işlevsel bir konuma geldi.



TMSF'nin kurumsal iletişim bülteni Çatı'da yer alan değerlendirmeye göre, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve Fon Kurulu'nun 29 Ocak 2004'de göreve başlamasından 15 gün sonra Uzan Grubu'nun 225 şirketinin yönetimi Fon'a geçti.



İletişim, medya ve çimento sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin varlıkları, mali yapıları "daha da düzeltilerek" birkaç yıl içinde satıldı.



Değerlendirmeye göre, banka hakim ortaklarından borcunu iyi niyetle ödemek isteyen ve ödeme kabiliyeti olanlarla protokol yapılırken, "TMSF'den ve devlet hazinesinden mal kaçırmak isteyen" hakim ortakların varlıklarına el konuldu.



TMSF göreve başladığında 4-5 milyar dolar gibi bir tahsilat hedefinden bahsediliyordu. Bankalara el konulmasından 2004'e gelene kadar sadece bir milyar dolara yakın bir tahsilat yapılırken, 5 yıllık sürede beklenenden daha fazlası ortaya konuldu.



Tahsilat miktarı, geçen yılın sonunda 18 milyar doları aştı. Yapılandırılan borçlar ve protokollerden gelecek 5 milyar dolarlık tahsilatla bu rakam 23 milyar doları aşacak. TMSF, yeni yasal düzenlemelerin de katkısıyla 5. yılını geride bırakırken, tahsilat hedefini de yükseltmiş oldu.

