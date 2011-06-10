-TMSF ŞİMDİ DE ŞARKI SATIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında İbrahim Tatlıses, Nilüfer, Ahmet Özhan, Mustafa Sandal, Ebru Gündeş ve Hande Yener'in de bulunduğu 12 sanatçının bazı eserlerini satışa çıkardı. TMSF'den yapılan açıklamada, kontrolündeki Karizma Müzik uhdesinde bulunan 13 eserin haklarını ihaleye çıkardığı, 12 sanatçıya ait albümlerin tüm kullanım haklarının ihaleyle devredilmiş olacağı kaydedildi. Açıklamada, TMSF kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, Karizma Müzik Kaset Dağıtım San ve Tic. Ltd. Şti'nin tasfiye işlemlerinin başlatıldığı dile getirildi. Açıklamada, bu çerçevede 22 Haziran 2011 tarihinde saat 10.30'da ''Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:1 Gayrettepe'' adresinde yapılacak açık artırmada sanatçılar İbrahim Tatlıses, Nilüfer, Mustafa Sandal, Hande Yener, Ahmet Özhan, Rober Hatemo, Ebru Gündeş, Atilla Taş, Nezihe Kalkan, Savni Özer, Burçin ve İntizar'a ait 13 eserin işletme haklarının peşin para ile satılacağı bildirildi. Muhammen değerleri toplamı 65 bin lira olan eserlerin her biri için uzman ekspertizler tarafından tek tek değerlendirme yapıldı.