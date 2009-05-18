TMSF silah ve mermi satacak

TMSF yat kat derken şimdi de silah satacak.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedelleri toplamı, 175 bin 168 lira olan 5 taşınmaz ile muhammen bedelleri 45 bin lirayı aşan 3 bin 129 adet ateşli silah ve mermiyi, 20 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkaracak.



TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi saat 10.00'da gerçekleştirilecek gayrimenkuller, Adana ve Mersin'deki tarlalar ile İzmir ve Ankara'daki arsalardan oluşuyor.



Taşınmazların muhammen bedelleri, 9 bin 360 lira ile 93 bin 500 lira arasında değişiyor.

Aynı tarihte saat 14.00'de ihaleye çıkarılacak ateşli silahlar arasında, Kırıkkale, MP-5 ve Smith&Wesson marka tabancalar ve av tüfekleri ile mermi, av fişekleri ve kuru sıkı mermiler yer alıyor. Satılan silahlar, alıcının ruhsat işlemlerini tamamlamasından sonra teslim edilecek. Alıcılar, 6 ay içerisinde aldıkları silahları adlarına ruhsatlandırmazlar ise ihale iptal edilecek. Satışa çıkarılan silahlar bugün 10.00-12.00, 13.00-17.00 saatleri arasında ilgililerin görebilmeleri amacıyla satış mahallinde sergileniyor.



Açıklamaya göre, satışa katılacakların, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun aradığı silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, 21 yaşını doldurmuş olmaları şartlarını taşımaları gerekiyor.



Ateşli silahlar listesinin 87 ila 92. sıralarda bulunan, MP-5 marka A-3 model silahların ihalesine, özel kanunları gereği silahlı görev yapan ve otomatik silah da kullanabilen kolluk ve güvenlik birimleri (22.10.1998 tarih ve 11925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen görevliler için Çevre ve Orman Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü) ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre Özel Güvenlik Komisyonu tarafından otomatik silah satın almasına izin verilmiş kişiler

katılabilecek.



