TMSF para vermek için 1823 kişiyi arıyor

T24

İmar Bankası T.A.Ş'den karşılıksız hazine bonosu alıp Fon'a başvuruda bulunmuş olan 22 bin 357 adet hak sahibine bugüne kadar 38 etap halinde 925 milyar 759 milyon 921 bin 35 liralık ödeme yapıldı. Bugün de 8 hak sahibine Ziraat Bankası tarafından 235 bin 49 lira ödenecek.TMSF'ye henüz başvuruda bulunmamış olan 152 kişiye ilişkin, işlem tutarı (anapara), net faiz ve gelir vergisi yükümlülüğü toplamı 7 milyon 820 bin 344 lira bulunurken, İmar Bankası mevduat sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 8 milyar 623 milyon lira ödeme yapan Fon, 1.671 mevduat sahibinin de gelip toplam 6 milyon 8 bin lirasını almasını bekliyor. TMSF, bugüne kadar 398 bin 711 kişiye mevduat ödemesinde bulunmuştu.Hak sahiplerinin İmar Bankası nezdindeki hesaplar ile ilgili detaylı bilgi, hesap numaraları ile ödeme için gerekli belgelere TMSF'nin internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.