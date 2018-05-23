TMSF MarkAntalya AVM için “bilgi odası” açtı

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) MarkAntalya AVM hakkında detaylı bilgi isteyenler için “bilgi odası” açtığını açıkladı. TMSF açıklamasında şöyle denildi:

\"TMSF’nin Kayyım Olarak Atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Antalya Muratpaşada bulunan MarkAntalya AVM, TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1,278,900,000 TL muhammen bedelle satışa sunulmuş ve satış ilanı 08.05.2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile satış süreci başlamış olup, halihazırda bilgi odası süreci devam etmektedir. Bilgi odası, 01 Haziran 2018 tarihine kadar açık olacak.

MarkAntalya AVM’ye ilişkin tüm sözleşmeler ve detaylı bilgilerin yer aldığı “bilgi odası”, yoğunluk yaşanmaması için randevuyla çalışıyor.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, muhammen bedelin yüzde 10’u olan 127,890,000 TL tutarında teminat sunmaları gerekiyor.

İhale için son başvuru tarihi: 04 Haziran 2018 saat 17:00,

İhale tarihi: 05 Haziran 2018 saat 11.00.\"

