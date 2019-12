TMSF Kaddafi'nin bankasına el koydu

T24- TMSF, Birleşmiş Milletler kararı uyarınca Libya'nın Türkiye'deki finans faaliyeti Arap Türk Bankası'na el koydu.













Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yönelik yaptırımlarını hayata geçirmeye başladı.

Bu doğrultuda ilk olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Libya Merkez Bankası'nın sahibi olduğu Arap Türk Bankası'na (A&T Bank) el koydu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı hükümet kararnamesi ile Kaddafi ve ailesinin Türkiye'deki malvarlığı da dondurulmuştu. Kaddafi'nin aile çevresi ve komutanlarına Türkiye'ye giriş yasağı getirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulunun imzasını taşıyan yaptırım kararnamesi önceki gün Çankaya Köşkü'nden geçti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararların satır aralarında yer alan ifadeler Kaddafi'ye ağır darbe vuracak nitelikte.

Kararlar bu sabah TMSF eliyle hayata geçirilmeye başlandı. Bu bankanın büyük ortaklarından Libyan Foreign Bank'ın Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Kararnamede yer alan 2 madde, bu bankanın yönetimine el konulacağını işaret ediyordu.





Bir ilk yaşandı





Türkiye'ye giriş yasağı konulan ve malvarlıkları dondurulan kişilerin isimleri sıralanırken bir sonraki maddede şöyle deniliyor: "İsimleri kayıtlı gerçek veya tüzelkişiler ile bunların adına veya yönlendirmesiyle hareket eden gerçek veya tüzelkişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye'de sahip oldukları veya kontrol ettikleri tüm fonlar ile diğer mali varlıklar ve ekonomik kaynakların dondurulmasıyla ilgili gerekli tedbirler süratle alınır." Bu maddenin gereği olarak bir süre sonra TMSF tarafından A&T Bank'ın yönetimine el konarak yeni isimlerin yönetim kuruluna atanacağı söyleniyordu. TMSF yönetime el koymasıyla Türk bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı ve A&T Bank'a mali tablosundan ötürü değil de uluslararası hukuk ve politik risk gerekçesiyle el konuldu.

Türkiye ayrıca, aralarında Kaddafi'nin de bulunduğu 13 kişinin malvarlığını dondurdu. Bunların 8'i Kaddafi ailesinden. Libyalılara ait 5 tüzelkişiliğin malvarlığı da dondurulmuş oldu. Bu kuruluşlar Libya Merkez Bankası, Libya Yatırım Otoritesi, Libyan Foreign Bank, Libya Afrika Yatırım Portföyü, Libya Ulusal Petrol Şirketi. Hepsinin ortak özelliği ise Kaddafi ve ailesinin kontrolünde olmaları. Türkiye'ye seyahat yasağı uygulanacak 18 Libyalının ismi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaddafi ile aileden 10 kişi giriş yasağı uygulanacaklar listesinde.





Bankanın yüzde 30'u İş ve Ziraat Bankası'nın





Aktiflerinin değeri 18 milyar doları aşan Libya Merkez Bankası'nın yüzde 100 sahibi olduğu The Libyan Foreign Bank, A&T Bank'ın en büyük ortağı. A&T Bank'ın yaklaşık yüzde 30'u ise İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın. Kendisini "Türkiye ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika arasındaki ticaret işlemlerinde uzmanlaşan ilk Türk bankası" olarak tanımlayan bankanın ortaklık yapısı şöyle: Yüzde 15.43 Ziraat Bankası, yüzde 1.62 Kuwait Investmentco, yüzde 20.58 İş Bankası, yüzde 62.37 ise Libyan Foreign Bank. Banka, Forbes dergisinin 2010 Banka Raporu'nda, küçük bankalar arasında son 3 yılın en hızlı büyüyen bankası olarak yer aldı. Banka, aynı zamanda 8 kat artış ile tüm bankalar arasında kârını en çok arttıran banka oldu. Bankanın Türkiye'de 6 şubesi bulunuyor.