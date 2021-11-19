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Ekonomi

TMSF, iki şirketi satışa çıkardı

İhaleler 15 Aralık 2021'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek

19 Kasım 2021 09:08

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin mal ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı.

Yeşildağ Hayvancılık 36 milyon lira muhammen bedelle, Leziz Tarım Ürünleri 9 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Yeşildağ Hayvancılık le Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlükleri ihale edilecek.

Yeşildağ Hayvancılık’ın ihalesi 15 Aralık 2021'de saat 11.00'de; Leziz Tarım Ürünleri’nin ihalesi 15 Aralık 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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