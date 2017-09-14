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Ekonomi

TMSF iki kanalı satışa çıkardı

İhale 6 Ekim'de yapılacak

14 Eylül 2017 15:36

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kanaltürk TV ve Bugün TV'nin lisansları ile makine/teçhizatlarını satışa çıkardı.

TMSF'nin yayınladığı ihale ilanına göre, Yaşam Televizyon Hizmetleri A.Ş.'nin (Kanaltürk TV/Kanaltürk Radyo) kablo TV lisansını 300 bin, uydu TV lisansını 300 bin lira, uydu radyo lisansını 20 bin lira, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon A.Ş.'nin (Bugün TV) kablo TV lisansını 275 bin lira, uydu TV lisansını 275 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Ayrıca Yaşam Televizyon Hizmetleri, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 6 milyon 449 bin lira üzerinden ihale edilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale 6 Ekim 2017 günü saat 17.00’ye kadar birlikte veya ayrı ayrı verilecek olan tekliflerin, teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle TMSF'nin usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.

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