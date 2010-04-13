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Ekonomi

TMSF Garipoğlu ile anlaştı

13 Nisan 2010 16:03

T24- TMSF ile Sümerbank A.Ş. hakim ortağı Garipoğlu Grubu arasında Grubun Fon'a olan borçlarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) açıklamasında, 9 Nisan Cuma günü imzalanan protokole göre Grubun 1 Mart 2010 tarihi itibarıyla Fon'a olan toplam 307 milyon 119 bin 425 dolar nakdi borcunu 30 Eylül 2010 tarihinden başlamak üzere ilk 4 yılı anapara, 5. yıl faiz ve dolaylı sorumluluklardan kaynaklanan borç olmak üzere toplam 5 yılda, yıllık Libor+0,5 faiz oranıyla varlık satışları ile ve eşit taksitler halinde ödemeyi taahhüt ettiği duyuruldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu protokolle daha önce TMSF tarafından yönetimi devir alınan Grup şirketlerinin  Fon iştiraki olanlar hariç, yönetimlerine Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çoğunluğu oluşturacak şekilde grubun katılımı öngörülmektedir. Burgaz Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. ise devam eden ihale sürecinin tamamlanmasına kadar TMSF'nin yönetiminde faaliyetlerine devam edecektir. Şirketlerin denetim kurullarının tamamını TMSF tarafından atanan denetçiler yürütecektir.
TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarına devam etmektedir."  (aa)

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