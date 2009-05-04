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Ekonomi

TMSF ev ve ofis malzemesi satacak

04 Mayıs 2009 22:08

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedelleri 21 bin lirayı aşan 36 adet ev ve ofis malzemesini satışa çıkaracak.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 mayıs çarşamba günü açık artırma ile satışa çıkarılacak olan malzemeler arasında koltuk takımı, toplantı masası ve sandalyesi, büfe, süs eşyası, sehpa, televizyon, dekor malzemesi, faks makinesi ve bilardo masası gibi çok çeşitli eşyalar yer alıyor.

Açık artırmada yer alacak koltuk takımları 5 bin lira, toplantı masası ve sandalye takımı ise 3 bin liradan satışa sunulacak.

Muhammen bedelleri toplamı 21 bin 110 lira olan 36 adet malzeme, muhammen değerlerinin yüzde 75'inden az olmamak üzere en çok artırana ihale edilecek.

Eşyalar için verilen bedel, muhammen değerin yüzde 75'inden az olması ya da eşyalara alıcı çıkmaması durumunda eşyalar 7 mayıs perşembe günü ikinci kez satışa çıkarılacak.

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