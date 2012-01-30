-TMSF eski Başkan Yardımcısı Çalık'a zimmet davası başladı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında, Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yaptıkları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fethi Çalık ve Deniz Bozkurt ile taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Levent Sadıkoğlu ise duruşmada hazır edilemedi. Duruşmada savunması alınan sanık Fethi Çalık, olay tarihinde TMSF'de başkan yardımcısı olduğunu belirterek, ''Aynı zamanda Uzanlar, Toprak Grubu, Erol Aksoy Grubu, Çukurova Grubu, Garipoğlu Grubu, Ege Bank Grubu olmak üzere 337 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım'' dedi. Suçlamalarla ilgili olarak TMSF fonundan iddianamede belirtilen iki adet yat için harcanan herhangi bir paranın olmadığını söyleyen Çalık, Uzanlar grubununa ait şirketlerin tamamının TMSF fonundan bağımsız şirketler olduğunu ifade ederek, ''Fonla ilgileri yoktur. Yasa gereği şirketlerin ortaklarının ortaklık hakları baki kalmak kaydı ile beni bu şirketlere yönetim kurulu başkanı olarak atamam yapılmıştır'' ifadelerini kullandı. Çalık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Diğer sanık Deniz Bozkurt da, sanık Fethi Çalık'ın yaptığı savunmalara katıldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Uzan grubuna ait şirketlerle ilgili tüm tasarrufların TMSF ile ilgili dairelerin görüş ve onayıyla yapıldığını anlatan sanık Bozkurt, ödemelerin fondan onay alınarak yapıldığını öne sürdü. Duruşmada söz alan müştekiler Cem Uzan ve TMSF'nin avukatları, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, TMSF'nin ve Cem Uzan'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma taleplerini kabul etti. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Levent Sadıkoğlu'nun Kuveyt'te bulunduğundan istinabe suretiyle Kuveyt Adli Makamlarınca savunmasının alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Sadıkoğlu'nun yakalamalı halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.