TMSF, Cem Uzan'ın tutuklanması istedi

TMSF, yurtdışına kaçtığı yolundahaberler çıkan Cem Uzan hakkında tutuklama kararı verilmesi istemiyle mahkemeye başvurdu. Uzan'ın yargılandığı İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İmar Bankası'nı kaynaklarını zimmete geçirme ve off-shore davalarına ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İmar Bankası'nın hileli iflasına neden olma davasına dilekçe sunuldu. Cem Uzan'ın son duruşmalarına gelmediği, kaçma şüphesi bulunduğu belirtilen dilekçede, hakkında tutuklama istemiyle yakalama müzekkeresi çıkartılması istenildi.